環保內衣品牌4推薦：舊胸圍升級再造成塗漆、每份訂單都種一株樹

內衣是大部分女生的必需品，每隔一段時間便要替換，若然擔心造成浪費的話，不如支持回收物料，延長其使用的壽命。由於內衣為貼身之物，回收點可謂少之有少，因此以下整理4個支持環保的內衣品牌，部分設有回收計劃，部分則使用回收物料，重新製作內衣，以為地球出一分力。



近年氣候變化增大，不少人開始關注可持續發展，更有不少時尚達人都想盡一分力。隨年度盛事時尚高峰（香港）2023舉行，推動可持續時尚潮流，以下分享4個內衣品牌，都支持減廢環保的可持續發展理念。

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環保內衣品牌推薦1. SHEER 2023舊胸圍回收捐贈計劃

集結時尚優雅內衣款的專賣店SHEER，自2012年開始定期回收胸圍，聯手國際團體轉贈予有需要的東南亞婦女，包括被人口販賣的受害者、難民及貧窮人士等。雖然早前因疫情而暫停計劃，不過今年9月15日開始，便重啟為期一個月的舊胸圍回收計劃，於中環置場廣場及尖沙咀海港城店鋪設置回收箱，接收完整無損、彈性良好的日常、運動、無鋼圈、孕婦、哺乳及具特殊功能的胸圍，捐贈者同時獲得一次抽獎機會，禮品包括內褲、家居服外套及現金卷等。

收集日期：2023年9月15日至10月15日

店鋪地點和營業時間：

中環置地廣場309及310號鋪 - 早上11時至晚上7時30分

尖沙咀海港城港威商場2404號鋪 - 早上11時30分至晚上8時30分



環保內衣品牌推薦1. SHEER 2023舊胸圍回收捐贈計劃 (SHEER提供)

環保內衣品牌推薦2. her own words 推可持續環保胸圍系列

曾購買her own words的胸圍，店員不僅會提供專業意見，而且胸圍質感舒適，而且罩杯不易移位。今季品牌推出可持續環保無縫針織胸圍系列，超過九成採用環保物料，並全球首創 REherbafoam棉杯，當中四分一取材自可再生植物油，製作過程亦減二偉化碳排放約16%，部分布料更是回收再造的環保尼龍紗。胸圍質感貼身舒適，能吸濕排汗，現時起至10月17日，購買兩件更可減200港元，以推動環保。

環保內衣品牌推薦2. her own words 推可持續環保胸圍系列 (her own words提供)

環保內衣品牌推薦3. Wacoal Bra Recycle 舊胸圍回收活動

專業內衣品牌早年曾以階段式回收舊胸圍，今年更於品牌門店設置回收箱，全年收集任何牌子和款式的胸圍。回收得來的舊胸圍，將以轉廢為材的形式進行，會經本地工場打碎物料，再轉化為外牆保護塗漆，以延長物料的使用壽命。此外，品牌亦有推出環保服裝及內衣款式，主布、蕾絲及肩帶位置等都使用循環再生紗線，實行源頭減廢。

環保內衣品牌推薦3. Wacoal Bra Recycle 舊胸圍回收活動 (Wacoal官網)

環保內衣品牌推薦4. Hoya Kerry 每份訂單都種一株樹

由本地及意大利共同合作的環保服飾品牌Hoya Kerry，所有服飾主要採用環保布料和包裝設計，而收到每份訂單後，都會種植一株樹，並每年支持不同慈善組織，來促進環保及關愛社會。除了胸圍，品牌亦有推出手袋、服飾及泳衣，款式設計多樣，價錢亦相當親民。