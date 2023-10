環保內衣品牌4推薦：舊胸圍升級再造成塗漆、每份訂單都種一株樹

內衣是大部分女生的必需品,每隔一段時間便要替換,若然擔心造成浪費的話,不如支持回收物料,延長其使用的壽命。由於內衣為貼身之物,回收點可謂少之有少,因此以下整理4個支持環保的內衣品牌,部分設有回收計劃,部分則使用回收物料,重新製作內衣,以為地球出一分力。



近年氣候變化增大,不少人開始關注可持續發展,更有不少時尚達人都想盡一分力。隨年度盛事時尚高峰(香港)2023舉行,推動可持續時尚潮流,以下分享4個內衣品牌,都支持減廢環保的可持續發展理念。

集結時尚優雅內衣款的專賣店SHEER,自2012年開始定期回收胸圍,聯手國際團體轉贈予有需要的東南亞婦女,包括被人口販賣的受害者、難民及貧窮人士等。雖然早前因疫情而暫停計劃,不過今年9月15日開始,便重啟為期一個月的舊胸圍回收計劃,於中環置場廣場及尖沙咀海港城店鋪設置回收箱,接收完整無損、彈性良好的日常、運動、無鋼圈、孕婦、哺乳及具特殊功能的胸圍,捐贈者同時獲得一次抽獎機會,禮品包括內褲、家居服外套及現金卷等。

收集日期:2023年9月15日至10月15日

店鋪地點和營業時間:

中環置地廣場309及310號鋪 - 早上11時至晚上7時30分

尖沙咀海港城港威商場2404號鋪 - 早上11時30分至晚上8時30分



曾購買her own words的胸圍,店員不僅會提供專業意見,而且胸圍質感舒適,而且罩杯不易移位。今季品牌推出可持續環保無縫針織胸圍系列,超過九成採用環保物料,並全球首創 REherbafoam棉杯,當中四分一取材自可再生植物油,製作過程亦減二偉化碳排放約16%,部分布料更是回收再造的環保尼龍紗。胸圍質感貼身舒適,能吸濕排汗,現時起至10月17日,購買兩件更可減200港元,以推動環保。

環保內衣品牌推薦2. her own words 推可持續環保胸圍系列 (her own words提供)