330磅舉重金牌選手李雯雯來港戰迪士尼跑　食雪糕飲珍奶玩轉全港

兩屆奧運舉重金牌得主李雯雯，今年8月底才隨奧運國家隊代表團來港，時隔僅兩個月餘，她私下再次訪港，不單在維港兩岸留影，體重達330磅的她更參加一年一度的迪士尼跑步賽事。李雯雯帶着她最愛的勞蘇（Lots-o'-Huggin' Bear）公仔陪她上陣，還拍片分享比賽期間種種趣事，包括在比賽期間失去一隻「戰友」。



李雯雯的身影在一眾跑手中相當突出。（影片截圖）

330磅李雯雯來港戰長跑賽

香港迪士尼樂園10K Weekend賽事今年11月2至3日舉行，李雯雯參加的5公里賽事在2日上演。身為舉重最高體重級別選手，她體重高達330磅，在一眾跑手之中相當突出。

她頭上、肩上和手肘各帶一隻勞蘇公仔陪她出賽，從影片可見，李雯雯身手相當靈活，步伐也不沉重，不過速度實在不算快，開賽不久已被一位老婆婆輕鬆超越，她在影片搞笑地加上一句：「身體很好的老奶奶」。

李雯雯頭上、肩上和手肘各帶一隻勞蘇公仔陪她出賽。（影片截圖）

拍片分享瘋狂放笑彈

未到1公里，她已經後悔：「也不知是哪來的勇氣，報了5公里」，笑說這1公里很漫長，她投入地跑，之後突然發現肩上那隻勞蘇公仔不見了，只剩下頭上和手肘上兩隻，宣稱「可能我跑太快了！」

她在影片內不斷發放笑彈，去到一處出現「塞人」時直呼「太影響我的速度了」，鏡頭一轉隨即拍攝她加速一幕，配上一句：「給大家展示一下真正的速度」。每當看到迪士尼人物角色，如白雪公主和王子，巴斯光年等都會停下來合照，見到阿拉丁燈神時更說要給她許願：「許我瘦、許我富、許我變暴富」。她跟迪士尼人物「打卡」，不少認出她的跑手也找她「打卡」，親切的李雯雯亦有求必應、來者不拒。

食雪糕飲珍奶玩轉全港

根據大會資料顯示，24歲的李雯雯參加女子成年組Pixar Pals 5K賽事，大會完成時間1小時24分27秒，在1439名女跑手中排第1294名。不過這場歡樂跑志在開心和參與，能夠完成已經滿足，相信她不會介意名次。

她另文分享「特種兵之香港的逛吃一天」，上載吃軟雪糕、摩天輪下飲珍珠奶茶、以及到訪尖沙咀港旁和以港島夜景在背景的照片，讚揚香港：「好吃～好看～好玩～也坐到了一直想坐的夜景觀光車」，訪港短短兩天玩盡港九新界。

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李雯雯再度來港留影：