女保鑣槍殺姨舅案 精神失常減責舉證爭議失敗 終極上訴被駁回
撰文：朱棨新
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女保鑣詹心桀涉於6年前在鰂魚涌公園，突向姨舅開槍，釀成兩死兩傷。她被裁定謀殺及射擊傷人四罪罪成，被判囚終身。詹提出終極上訴，稱她在原審時以精神失常抗辯。惟根據法例要求，辯方提出精神減責失常的舉證責任，詹認為損害被告無罪推定的權利。她認為辯方以精神失常抗辯時，只有提證責任。終審法院法官早前聽取陳詞後，今（12日）頒判辭駁回其上訴。
上訴人詹心桀(49歲)被裁定2018年6月26日謀殺其二姨詹少芬（80歲）、四舅父詹鎮基（62歲），及在同日射傷二舅父詹前駒（事發時72歲）和三姨詹小慧（事發時60歲），意圖致他們身體受嚴重傷害。
案發經過及主要證人供詞。(詳看下圖)
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是次爭議為根據《殺人罪行條例》第3（2）款，精神失常減責（diminished responsibility)的舉證責任在於被告一方，詹心桀爭議條文下的反向舉證責任損害被告無罪推定的權利。
官指條文沒有觸及損害無權推定權利
終院法官在判辭指，該條文沒有觸及和損害無權推定的權利。控方需證明被告具有意圖非法殺人後，被告才會提出精神失常減責，這局部免責辯護不影響構成謀殺罪的元素，而是一個減輕罪責的因素，避免被告被裁定謀殺罪成時，需依例判囚終身。終院法官指，被告提出精神失常減責作辯護理由前，控方需證明謀殺罪的元素，被告已享有無罪推定的權利。當被告提出精神失常減責時，已經不再被推定為無罪。
條文正要避免控方負上不切實際的責任
終院亦指，被告是否精神失常，是個人事宜，要求控方證明被告沒有精神失常，將可能面對不少實際困難。終院認為，該條文正是要避免控方負上不切實際的責任。
案件編號：FACC 1/2024
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