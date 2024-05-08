女保鑣槍殺姨舅終極上訴　爭議失常抗辯由辯方舉證不公　押後裁決

女保鑣詹心桀涉於6年前在鰂魚涌公園，突向姨舅開槍，釀成兩死兩傷。她被裁定謀殺及射擊傷人罪成，被判囚終身。詹提出終極上訴，案件今（8日）在終審法院審理。詹稱她在審訊時以精神失常抗辯。惟根據法例要求，精神減責失常的舉證責任在辯方，詹認為此舉損害被告無罪推定的權利，認為辯方以精神失常抗辯時，只有提證責任。終院法官聽取陳詞後，押後頒布裁決。



上訴人詹心桀(49歲)被裁定2018年6月26日謀殺其二姨詹少芬（80歲）、四舅父詹鎮基（62歲），及在同日射傷二舅父詹前駒（事發時72歲）和三姨詹小慧（事發時60歲），意圖致他們身體受嚴重傷害。

案發經過及主要證人供詞。(詳看下圖)

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詹稱案發時神志失常無殺人意圖

詹在原審時辯稱案發時神志失常，而且沒謀殺罪所需的殺人意圖，認為應屬誤殺。但陪審團裁定她謀殺罪成，她其後提出上訴，遭上訴庭駁回。

認為辯方只需就精神失常提證而非舉證

詹的代表律師指稱，根據《殺人罪行條例》第3（2）款，精神失常減責的舉證責任在辯方，他爭議條文下的反向舉證責任損害被告無罪推定的權利。上訴方今陳詞時強調，辯方在審訊時提出精神失常減責時，有提證責任，但不具有舉證責任。

官質疑要控方反證不可能

律師續指，即使只有提證責任，亦需提供相關的證供。法官林文瀚問到，控方需作出反證，是否屬不可能的任務。律師回應指，此類情況涉及精神科醫生的證供，同時會有其他的證供，控方可在審訊時作出挑戰。即使被告並不合作，拒向控方提供其精神方面的證據，控方仍可以挑戰辯方的證供。若被告被還押小攬精神病院，會有醫生和護士觀察被告的情況，控方亦可引用該些證供。

陪審團亦不會有處理精神失常的經驗

法官林文瀚續問到，陪審團要作出相關推論，但他們不會有處理該些精神失常的經驗。律師回應指，陪審團有足夠能力處理，他們會考慮案中的證據後，決定被告是否精神失常。

案件編號：FACC1/20244