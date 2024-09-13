8警涉毆打兼誣告露宿者　疑曾嘗試干擾CCTV　6人妨礙司法等罪成

8名警員被指年在通州街露宿者聚集的地方進行反毒品行動時，涉嫌毆打露宿者至肋骨骨折，又破壞他們的家當，並疑誣告露宿者藏毒，惟部份警員疑期間發現有閉路電視，數名警員涉曾用不同方式，包括嘗試拋白色紙巾，或用紅色膠袋遮蓋鏡頭等。8警否認妨礙司法公正，及公職人員行為失當等10罪，他們否認指控，早前經審訊後，案件今(13日)在區域法院裁決，法官裁定6人罪成2人脫罪。



次被告韓廷光是其中一名罪名全脫的被告。(黃浩謙攝)

第三被告梁飛鵬一罪成。(黃浩謙攝)

第八被告陳守業罪成。(黃浩謙攝)

八警案今在灣仔區域法院裁決。

6男2女被告：郭展昇（31歲男警）、韓廷光（29歲男警）、梁飛鵬（29歲男警）、龐雋詩（29歲女警）、林華嘉（44歲男警長）、莫志成（25歲男警）、尹栢詩（25歲女警）及陳守業（27歲男警）。 他們分別被控共10項罪名，包括5項妨礙司法公正、2項公職人員行為失當、1項對他人身體加以嚴重傷害，及2項刑事毀壞罪，分別發生於2020年2月4和24日。法官裁定首兩名被告脫罪，其他被告部份罪成。

所有被告均曾參與2月4日的行動

控方指，於2月4日的反毒品行動期間，第一被告郭展昇、第三被告梁飛鵬，及第八被告陳守業，被指對越南籍露宿者阮文山拳打腳踢，第二被告韓廷光在場目睹情況，但未有阻止。另外，第五至七被告涉誣陷另一名越南籍露宿者「阿十」（已去世）藏毒。

通州街公園向來有不少露宿者聚居。(資料圖片)

通州街公園向來有不少露宿者聚居。(資料圖片)

一班露宿者夾錢買了生果及香燭冥強，被指遭警員誣告藏毒的露宿者「阿十」，因過身而獲撤控，一班露宿者有夾錢買生果及香燭等在其露宿位置擺放小祭壇。（資料圖片）

一班露宿者夾錢買了生果及香燭冥強，在通州街阿十原來露宿的位置擺放小祭壇。（羅君豪攝）

多名被告曾嘗試干擾CCTV鏡頭

現場的閉路電視拍到多名被告曾望向鏡頭，第三被告梁飛鵬曾兩度試圖爬向鏡頭，但不成功，第四被告龐雋詩則兩度將濕紙巾拋向鏡頭但不果，最後第八被告陳守業涉用紅色膠袋遮蓋閉路電視鏡頭約40分鐘。

第二次行動曾砸打多件物品

警員在同年2月24日在同地再作另一次反毒品行動，但只有首四名被告參與，他們在公園向阮調查期間，首被告郭展昇被指在涼亭用棍砸打多件物件約兩分鐘 。各人之後走到湖邊，郭展昇再用高爾夫球棍砸打在現場搜出的一包米 、多罐罐頭等。第二被告韓廷光告目睹事件，但未有阻止。

無家者寧願露宿公園，亦不入住避寒中心。通州街公園可見有數十名無家者露宿。（王譯揚攝）

通州街公園可見有數十名無家者露宿，部分人在紙皮為床，蓋上厚厚的床鋪。（王譯揚攝）

被告對干擾鏡頭有不同辯解

8名被告均未有出庭自辯，但庭上播放多名被告的錄影會面片段，其中龐雋詩解釋指因想趕走在鏡頭上的「黑色嘢」，故向鏡頭拋濕紙巾；梁飛鵬則稱懷疑涼亭橫樑藏有違法物品，才會試圖爬上橫樑近鏡頭的位置。

質疑露宿者想開脫罪名虛構被警員毆打

辯方律師又指，阮過去有多項與暴力和不誠實相關的案底，質疑他為開脫罪名而虛構被警員毆打一事。阮否認誣告，又稱不知道通州街公園是辯方所指稱的毒品分銷中心，並拒絕回答他是否在該公園管理販毒。

案件編號：DCCC 123/2021

控方對各名被告的指控：