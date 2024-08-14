長者醫療券｜婆婆北上鑲牙　嘆香港鑲下排$7000　內地上下排$9800

「長者醫療券大灣區試點計劃」今日（14日）起接受新增深圳新風和睦家醫院、深圳愛康健口腔醫院，以及深圳紫荊口腔門診部/深圳朱勝吉口腔門診部等3個服務點。



香港公營牙科服務短缺，私營服務昂貴，不少長者會到內地看診。不少長者一早已到羅湖口岸附近的深圳愛康健口腔醫院看診。有長者指，今日特意到此鑲牙，她指出，香港鑲下排要7000元，但內地鑲上排及下排，只需9000元人民幣（折合9799港元），加上香港等得耐，服務又不及內地。也有港人稱，香港種牙要4萬元，內地大約1萬元，以後都未必在港睇牙。



羅湖口岸附近的深圳愛康健口腔醫院今日起接受長者醫療券。（鄧宇詩攝）

羅湖口岸附近的深圳愛康健口腔醫院今日起接受長者醫療券，大堂貼上相關標示提醒顧客可以使用醫療券，同時在指示牌各層貼上標示，標明那些服務接受醫療券。一早已有不少長者特意到此看診。

婆婆：慳得幾多得幾多

到牙科醫院鑲牙的劉婆婆表示，因為知道今起可以使用醫療券，特意在今日到深圳看診，「慳得幾多得幾多。」她指，之前亦曾在香港鑲牙，只鑲下排牙，就需要7000港元，但在內地醫院鑲上排牙及下排牙，只需9000元人民幣（折合9799港元）。被問到之前有否看過公營牙醫診所，她稱，「我哋唔可以等咁耐。」

她又指，在香港鑲的下排牙，約一年已開始鬆，因此早前已到內地醫院鑲下排牙，今日會鑲上排牙。她表示，醫院護士十分細心，會扶着她出入，「香港無咁好。」

到牙科醫院鑲牙的劉婆婆表示，因為知道今起可以使用醫療券，特意在今日到深圳看診。（鄧宇詩攝）

每名長者每年只可獲發2,000元醫療券，種牙、鑲牙等大手術一定會超出金額，不過劉婆婆認為亦能吸引長者到深圳看診，因為本身在內地進行牙科手術已經比香港便宜，加上接受醫療券，看診費用大減，「已經慳返多少，呢度經濟啲、服務都好啲，我都介紹好多人上嚟。」

內地種牙比香港平3萬

陳先生亦趁接受醫療券首日北上睇牙，他表示，在香港種一隻牙約需4萬元，在內地醫院種牙只需1萬元，「而家有醫療券喺呢邊，開咗關之後，我覺得呢邊好平，呢度洗個牙都係一百幾十，香港洗400至500蚊。」

他表示，內地醫療技術近年不斷進步，對在內地看牙科有一定信心。他指，以往不嚴重的情況會到內地看牙，較嚴重情況則會在香港看牙，因為醫療券只可在香港使用，隨着醫療券可在內地部分醫療機構使用，他稱，之後未必會在香港看牙。

陳先生亦趁接受醫療券首日到此看牙，他表示，在香港種一隻牙約需4萬元，在此醫院種牙只需1萬元。（鄧宇詩攝）

愛康健：上半年香港顧客逾3萬人次

愛康健口腔醫院發言人陳永基表示，暫時難以估預計會有多少香港長者會到此看診，但自2月傳出相關消息後，相關查詢增多，今周預約看診的香港長者亦增多。

他指，今年上半年，醫院的香港顧客超過3萬人次，約佔全部顧客的60%，其中30%為65歲以上。他提到，因為醫院以往已有很多香港病人，因此大部分醫護人員都會廣東話。