道士涉謀殺及非禮智障女案　陪審團一致裁定兩被告全部罪名成立

道士涉嫌聲稱為21歲輕度智障女子做法事「驅鬼」，用假陽具插其下體，又用烏蠅拍等拍打女事主及推她的頭撞向牆壁，並向她灌酒等，女事主最終死亡。道士否認謀殺及非禮罪，死者母則涉替和道士購買假陽具，被控協助教唆道士非禮的罪名。案件經多日審訊，6女1男陪審團今（15日）在高等法院退庭商議5小時，一致裁定兩名被告所有罪名成立。案件押後至本周五，以進行求情和判刑，原獲保釋的女被告被還押看管。



男被告謀殺及非禮均罪成

男被告張子材（54歲）被控一項非禮及一項謀殺罪，指他於2019年8月1日至9月2日期間某日，在西貢龍尾村非禮吳恩宇，並在9月2日謀殺吳。陪審團裁定張謀殺及非禮罪均罪成。

死者母親協助教唆非禮罪成立

女被告吳馬如赓(57歲)是女死者吳恩宇的母親，她被控協助和教唆非禮另一人罪，指她於同年8月某日，協助教唆張子材非禮吳恩宇。陪審團亦裁定女被告的罪名成立。

被告張子才。(資料圖片)

女被告吳馬如賡。(朱棨新攝)

被告張子材因租約期滿，後來與女事主父母合租西頁龍尾村的村屋同住，女事主吳恩宇與被告同住時遇害。(資料圖片)

女警吳美玲稱男被告張子才的外貌奇特，面有紋身。(朱棨新攝)

總督察莫子威形容死者吳恩宇的屍體很多瘀傷，形容如豬頭。(朱棨新攝)

警方在現場發現死者房間的牆及地下多處有血跡，枕頭亦有。(資料圖片)

法醫傅家聰稱女死因吳恩宇身體有多處瘀傷及擦傷，難於行動，預期她生前極為痛楚。(朱棨新攝)

道教專家李耀輝稱正規道教不會與異性有接觸，認為男被告的行為似邪教。(劉安琪攝)

鄰居女傭見年輕女子傷感哭泣

控方案情指，2019年9月2日，警方接報到西貢牛尾村一村屋，發現女子吳恩宇已死亡，她當時身上有多處瘀傷，有警員形容其頭部腫脹如「豬頭」。警方事後向與吳同住的父母，及自稱是茅山師傅的男被告等人查問，亦有問及附近鄰居，有居於附近女印傭稱，案發現有聽到女人喊叫聲，亦有見過一名年輕女子步行困難，看似傷感及有哭泣。

男被告認曾拍打吳及向吳灌酒

自稱是茅山師傅的男被告，女被告的中醫兼師傅，他因租約期滿，後來與女被告一家租住案發單位。男被告在警誡下承認曾拍打過吳，亦曾用假陽具為吳「破處」作法，吳的母親更有助他買作發時所用的假陽具。男被告認曾用烏蠅拍等拍打吳，亦有向吳灌飲武當山買來的白酒。

女被告指作法時覺核突不敢看

女被告與警會面時，也提及男被告曾稱其女兒與「陰人」性交，需要破處，否則會損陽氣，她曾形容男被告為半醉半醒的女兒「作法」時，因覺「核突」而不敢看，她指女兒有叫「好痛」及嗌了幾聲。

法醫揌女事主生前極為痛楚

法醫指，吳全身有多處瘀傷和擦傷，令她行動困難，可預期她生前極為痛楚，另她幾乎整個前額都充滿瘀傷，相信是去世前一至兩天造成，而男被告會面錄影提及有推事主頭部埋牆，亦可解釋其驗屍報告的發現。此外，事主的血液中的酒精比例高，酒精中毒和其頭部流血，引致肺炎，令她難以呼吸，加上她已難以走動，最終令她死去。

案件編號：HCCC159/2021