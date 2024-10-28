道士非禮謀殺智障女案 道士與女弟子就定罪及判刑提出上訴
撰文：陳曉欣
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自稱道士的男子張子材，聲稱為女弟子21歲輕度智障女兒做法事「驅鬼」，並以假陽具為智障女作「破處」儀式，又多番毆打智障女致她最後死亡。張早前被裁定非禮及謀殺罪成，被判囚終身，事主母因曾助道士買假陽具，亦被裁定協助教唆道士非禮罪成，並被判非禮罪最高的10年刑罰。兩人不服定罪及刑期，上周五（25日）提出上訴，司法機構暫未排期聆訊。
男被告張子材（54歲）經審訊後被裁定一項非禮及一項謀殺罪，指他於2019年8月1日至9月2日期間某日，在西貢龍尾村非禮吳恩宇，並在9月2日謀殺吳。張就謀殺罪成判囚終身，另非禮罪則囚10年，兩罪同期執行。
女被告吳馬如赓(57歲)是女死者吳恩宇的母親，她被裁定協助和教唆非禮另一人罪，指她於同年8月某日，協助教唆張子材非禮吳恩宇，女被告同被判囚10年。
女事主吳恩宇屬輕度智障，並有聽力和語言障礙。法官杜麗冰早前判刑時指，本案她處理過的非禮罪中，最嚴重的案件之一，她並斥被告行為惡毒和殘忍，又指女被告吳馬如赓不但和張子材一同買假陽具，還參與其中，不能想像作為母親怎能如此殘忍地對待自己的骨肉。
案件編號：CACC226/2024
女徒弟讓道士非禮智障女兒囚10年 官：不能想像母可這樣對待親女道士驅鬼為名謀殺非禮智障女囚終身 死者母協助教唆非禮囚10年道士涉謀殺及非禮智障女案 陪審團一致裁定兩被告全部罪名成立道士涉謀殺智障女 控方指事主全身80處傷 與男被告施襲情況相符道士涉謀殺智障女案 死者房間發現多處血跡 牆壁地下枕頭均有血道士涉謀殺智障女 女事主全身瘀傷擦傷 法醫預期她生前極為痛楚道士涉謀殺智障女 事主被指與陰人性交須破處 母稱太核突不敢看道士涉殺智障女 被告指事主與靈界搞關係 曾用寫符假陽具破其處道士涉謀殺智障女 警員指女死者多瘀傷如豬頭 調查時聞案涉茅台道士涉非禮謀殺智障女 死者房有血濺跡 死前一月有古怪行為道士涉謀殺智障女 辯方指死者恐怖傷勢非致命原因 認為只屬誤殺