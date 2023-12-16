中大新聞獎｜香港01獲兩獎　詐騙營人口販賣調查膺文字專題大獎

撰文：冼博勵
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第11屆「中大新聞獎」周六（12月16日）舉行頒獎禮，《香港01》憑《電訊詐騙營人口販賣調查：來自緬甸柬埔寨的呼救》，獲「最佳文字專題獎」大獎；《日本福島污水排放計劃　我們需要擔心什麼》獲「最佳多媒體新聞獎」優異獎；今屆的「中大新聞獎」，已經停止運作的《立場新聞》獲得三個獎項。

「最佳文字專題獎」大獎

電訊詐騙營人口販賣調查：來自緬甸柬埔寨的呼救　主腦涉香港公司

記者：勞顯亮、呂穎姍、藺思含、李穎霖、梁祖饒

2022年多名香港、台灣、中國內地、馬來西亞等地華人，遭人口販賣到緬甸、柬埔寨，被非法禁錮及被迫從事電訊詐騙，他們失去人身自由，被虐待和毒打。《香港01》的調查報道，率先揭發多名港人在緬甸遭禁錮，又訪問生還者、救人義工，揭發中國政府和港府無力救人，更令港府成立跨部門專責小組，放鬆入境防疫限制，令受害者能盡快返港。

除了揭發人口販賣的黑幕，《香港01》的系列報道，更調查發現其中一名主腦在香港的生意足跡，並深入分析整個電訊詐騙的產業鏈，以及為何柬埔寨、緬甸等國，會成為詐騙園區的大本營，為何華人成為被販賣和禁錮的目標。

負責報道的記者勞顯亮，曾經參與人口販賣調查報道，但當他在某日深夜接獲被困緬甸的港人求助電話時，仍感到難以置信，竟然有香港人被販運和禁錮。「01偵查組」記者隨即開始求證、核實，聯絡受害人家屬、香港警方、中國大使館等官方機構。香港警方一開始只是以「求警協助」來處理，直至第一篇報道刊出後，香港社會震驚，《香港01》再接獲大量求助，保安局才牽頭成立跨部門工作小組、開設WhatsApp求助熱線應對。

報道除了在香港引起很大迴響，更令內地、台灣、馬來西亞和海外華人關注和警惕求職騙局、電訊詐騙，避免讀者墮入人口販賣的圈套。

電訊詐騙營人口販賣調查・專頁｜來自緬甸柬埔寨的呼救　主腦涉香港公司

詐騙營調查｜三港人被轉賣緬甸曝光　目睹開槍　中國使館認難營救詐騙營調查｜柬埔寨緬甸生還香港人　親述人口販賣跳車逃命經歷詐騙營調查｜01專訪柬埔寨救人義工　經歷被賣、追殺、嫁禍、逃亡

「最佳多媒體新聞獎」優異獎

日本福島污水排放計劃　我們需要擔心什麼

記者：毛詠琪、藺思含、冼世昌

日本今夏正式啟動福島第一核電站核污水排海計劃，引發了日本國內、周邊國家民眾的抗議。排海工程將長達數十年，對於環境、海洋生態及人體長遠影響難以估計。

去年底進行這個專題報道期間，記者研讀了多份東電及第三方污水檢測報告及科學數據，並獨家專訪東京電力公司代表，日本核能研究學者、前ALPS處理水小組成員、日本政府代表、香港核專家等，多方位了解排海計劃過程、ALPS系統淨水原理、排放的潛在問題、處理水中64種核素的危險性。

記者並藉訪問機會向東電公司提出了過濾器更換安排、廢爐問題提出質疑，為公眾找出答案。

福島核污水・專頁｜01日本直擊排水爭議　緊貼最新進展及反制措施

01獨家│輻射水來了？東電公司詳解福島排海計劃（上）福島排污︱過濾系統「一夫當關」：排海計劃真的安全嗎? （下）福島排污︱參與福島核災善後　前線科學家：人類須與核能共存

「中大新聞獎」由「香港中文大學新聞與傳播學院校友會」主辦，每兩年頒發一次，今年是第11屆舉辦。獎項目的是透過表彰優秀的新聞工作者，為業界樹立良好榜樣，提升香港新聞工作的專業水平。

本屆評選的作品，為2021年7月至2023年6月期間，以香港為基地的印刷新聞媒體、電子新聞媒體或網上新聞媒體發表的文章或節目。

已經停止運作的《立場新聞》在第11屆「中大新聞獎」獲得三個獎項，包括憑〈南丫海難死亡報告〉獲「最佳影片專題」大獎。（盧翊銘攝）

已經停止運作的《立場新聞》，獲得三個獎項，包括憑〈南丫海難死亡報告〉獲「最佳影片專題」大獎；其他獲獎的傳媒機構，還包括《明報》等。

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香港01獲新聞獎