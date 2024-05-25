Telly Awards｜香港01贏四獎　曹星如五年追訪、年少獨白奪銀

表揚優秀電視及影片製作的國際獎項Telly Awards，日前公布2024年度得獎名單，《香港01》奪兩銀兩銅。

其中《杭州亞運 追蹤曹星如轉戰業餘拳擊的五年 首次剖白人生淚與痛》及《年少獨白》，分別獲體育及健康類別影片銀獎；《香港01福島直擊 核廢水排水爭議背後》及《劏房睇樓團 直擊「複式」上下劏、站不直的家 劣中之劣怎樣住？》，分別獲短紀錄片及影像新聞銅獎。



美國的Telly Awards成立於1979年，旨在表揚優秀的電視節目、短片、廣告、新聞及紀錄片等影片製作，全球各地的新聞機構、電視台、影視製作公司均會參賽。今年是第45屆，收到超過13,000份作品參賽。今年主題是「Beyond the frame」（超越框架），獎項執行董事Amanda Needham表示，「本季收到的作品水準充份反映超越框架的主題，我們的行業正在試驗新科技，和在複數的媒介中創作具說服力的故事。」

《香港01》在四個組別，分別奪得兩銀兩銅的佳績，這是《香港01》成立以來連續八年獲得Telly Awards這個國際獎項。

「網上體育影片」銀獎

SILVER WINNER: SPORTS — ONLINE

記者、攝影、剪接：楊宇翹

攝影：葉詩敏

《01體育》追蹤曹星如五年，故事原本是他由職業轉做業餘拳手，爭取東京奧運資格的歷程，然而五年人事足已幾番新，當中經歷疫情亂流，時間線也從東京奧運推進到杭州亞運，故事盛載的是一個拳手——也是一個「人」——一千八百多天以來的痛苦、掙扎、反思和蛻變。

談到得獎感受，製作人之一前《01體育》同事楊宇翹表示：「多謝曹星如。多謝他的經歷提醒我們，或許每人都在掙扎，每個人都曾經歷只想躲起來埋頭痛哭的時候，It’s not a shame。慢慢起身，慢慢重頭來過。希望大家繼續支持仍在掙扎的運動員朋友們。」另一製作人、同樣已離職的葉詩敏則說：「五年前後，現實與鏡頭下的曹星如，仍以汗水和淚水交織屬於自己的故事，願對拳擊真摯的他，一直是香港的無塵之光。」

「健康與安全 - 社交媒體影片」銀獎

SILVER WINNER: HEALTH & SAFETY — SOCIAL VIDEO

記者：蕭輝浩、胡家欣

攝影：林志龍、麥超億、趙錦添、夏家朗

剪接：林志龍

學生精神健康問題去年九月再次敲響警號，三年疫情過去，重返校園的年輕學子，情緒健康未能「復常」。這一代年輕人既面對學業、家庭、朋輩關係等問題拉扯，亦面對複雜多變的社會環境、部分人士對他們的負面標籤。

《香港01》於去年底推出《年少獨白》系列，邀請4位年輕人分享他們成長路上的困惑與憂愁，例如糾結追求理想自己、疫情期間迷失求學方向、一試定生死的壓力、升學擇業的迷惘等，同時展示他們如何解開心結，願身邊人如何助己，讓成年人可以好好傾聽。

「網上短紀錄片（40分鐘以下）」銅獎

BRONZE WINNER: DOCUMENTARY: SHORT FORM (UNDER 40 MINUTES) — ONLINE

香港01福島直擊：核廢水排水爭議背後

記者、攝影：李穎霖、梁祖饒

採訪協調：楊昭

剪接：蕭堃桁、林志龍、林幸泉、麥超億、吳梓翹

動畫：鄒嘉寶

攝影：周智堅

日文核對：張建業

編輯：勞顯亮

日本政府去年宣布長達30年的福島核廢水排放計劃，雖然得到國際原子能機構認可，但在國際間引起極大爭議，中港政府均推出反制措施。《香港01》記者在排水前夕前進福島，進入至今仍封閉的「歸還困難區」，訪問不同災民、漁民、學者等不同持份者，從科學、社會、政治和外交層面探討核廢水帶來的衝擊。

記者李穎霖表示，「感謝所有受訪者分享他們的想法，以及所有參與報道的同事的努力。身處香港，大家對排水的擔憂主要是食品安全，但事件的爭議其實遠超這層面。短時間內製作的報道未必完美，但希望這條紀錄片記下了多幾個不同的想法、不同面向的考慮，成為其中一個幫助讀者更全面地了解排水爭議的途徑，及記下這件影響全球的大事。」

另一記者梁祖饒說，「這個報道由籌劃到福島採訪至後期剪接都在極短時間完成，特別感謝多名同事捱夜剪接。我們到當地採訪重返家園的災民，發現與我們事前預計很不同，日本國民更傾向相信日本政府說辭，對排水未有太大的反感，相反鄰近國家卻對此有很大爭議，很高興這條紀錄片能把災民及反對團體的看法記錄下來，也反映實地採訪的重要性。」

「影像新聞 - 社交媒體影片」銅獎

BRONZE WINNER: VIDEO JOURNALISM — SOCIAL VIDEO

記者：江麗盈

攝影：梁鵬威、盧翊銘、周智堅

剪接：蕭堃桁

政府成立工作小組稱解決劏房問題，說會訂出最低居住「標準」，研方法禁止不達標劏房。不過，在有「標準」以前，居於「劣中之劣」劏房住戶生活如何過？社會有多款「劣中之劣」劏房？政府能否有方法優先解決這些「劣中之劣」劏房？

《香港01》超劣劏房系列報道，跟隨社工直擊多間劏房，見過複式天台屋閣仔，上層住人、下層共用廚廁，也見到有上下劏一開四的角落盒仔房，樓底只有約一米八高，還有設開放式廁所、不足40呎的劏房。

透過走入「複式」上下劏、站不直的家，由住在那裡的人訴說居住環境縱差，奈何經濟能力有限，「貪佢租平都要住」，從「有瓦遮頭總比沒有好」的悲哀，帶出取締以外可以從多方面入手，令劣質劏房變得稍為宜居。