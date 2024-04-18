恒大商業新聞獎｜香港01贏六獎　貓狗肉、紅山半島、臨約減辣奪金

第八屆恒生大學商業新聞獎，今日（4月18日）舉行頒獎禮。《香港01》奪得三金三銀，共六項大獎。

其中偵查組的〈走私貓狗肉調查〉，奪得「最佳商業新聞報道獎（影像及聲音組）」金獎，〈黑雨揭發獨立屋大範圍僭建〉奪得「最佳房地產新聞報道獎 （影像及聲音組）」金獎，財經組的〈臨約減辣條款〉，奪得「最佳房地產新聞報道獎 （文字組）」金獎；偵查組的〈JPEX涉嫌詐騙案調查〉、〈名人祝福「加持」投資騙局〉、〈廣州直擊「秦始皇」買樓變租樓樓盤〉，分別在「最佳商業新聞系列報道獎（文字組）」、「最佳商業新聞報道獎 （影像及聲音組）」、「最佳大灣區商業新聞報道獎 （影像及聲音組）」，獲得銀獎。



第八屆恒生大學商業新聞獎，《香港01》奪得三金三銀，共六項大獎。代表領獎的記者蕭堃桁（左一）、梁祖饒（左二）、李穎霖（左三）、黃祐樺（右三）、勞顯亮（右二），與香港01首席媒體戰略官馮德雄（左四）、財經組副採訪主任蔡偉南（右一）合照。（夏家朗攝）

最佳商業新聞報道獎 （影像及聲音組）金獎



走私貓狗肉調查

記者：李穎霖

攝影：黃浩謙、周智堅、岑卓熹、彭志行、馬楚烽、王海圖

剪接：黃偉麟

第八屆恒生大學商業新聞獎，〈走私貓狗肉調查〉，奪得「最佳商業新聞報道獎（影像及聲音組）」金獎，記者李穎霖代表領獎。（夏家朗攝）

香港立法禁食貓狗肉逾70年，但去年有人以「M」和「G」作代號，從內地走私已煮熟的貓狗肉到港，更在持牌新鮮糧食店出售。

《香港01》放蛇取得有關可疑肉類，交由實驗室檢驗，並證實是貓肉和狗肉。食環署證實，曾收到兩宗關於涉事店舖賣狗肉的投訴，但因巡查時無發現而不了了之，並沒有轉交漁護署及其他執法部門跟進。至報道刊出當日，執法部門作出聯合行動，並於涉事店舖搜出貓肉，店舖持牌人事後被控告及被定罪。

記者李穎霖表示，跟進時花了不少心力於計劃放蛇行動，以及引證出售的可疑肉類為貓狗肉上。記者放蛇時見到涉事地舖隨手在凍櫃中取出貓狗肉，至今仍對其明目張膽的行為感到匪夷所思，查詢事件後一個月不同的部門都無積極行動，直至報道出街當日才檢獲貓肉，亦令人感憤怒。她感謝大眾對事件的關注，希望以此為契機，令大眾一同加強監察社會及政府部門。

獎項評審、am730社長盧覺麟表示，這個偵查報道由放蛇到化驗求證，一步步抽絲剝繭，加上影響震撼，資料全面，頗能吸引觀眾看下去，一同發掘真相。

最佳房地產新聞報道獎 （影像及聲音組）金獎



黑雨揭發獨立屋大範圍僭建 航拍圖則逐點分析

記者：李穎霖、梁祖饒、周偉強、勞顯亮、香港01突發組、香港01影片組

第八屆恒生大學商業新聞獎，〈黑雨揭發獨立屋大範圍僭建 航拍圖則逐點分析〉，奪得「最佳房地產新聞報道獎 （影像及聲音組）」金獎，記者蕭堃桁（左起）、梁祖饒、李穎霖、勞顯亮代表領獎。（夏家朗攝）

世紀黑雨後，紅山半島、清水灣獨立屋山泥傾瀉，意外揭發大範圍霸地、僭建、挖地。《香港01》透過航拍、圖則分析僭建詳情，追查背後屋主。發展局局長甯漢豪表明，要找出業主、負責工程的專業人士、協助買賣的人等，再依法檢控。

《香港01》偵查組總採訪主任周偉強說，紅山半島發生山泥傾瀉後，主要涉事的數間大屋部份業主拒絕政府人員入內調查，記者透過公開資料核實到，有業主出任公職、亦有公營機構的高層及投行高層等，並透過分折屋宇署的核準圖則，為讀者透視僭建及霸佔政府土地的嚴重程度。

記者亦用了很多高解像的航拍照片及剖面圖，為讀者立體呈現事件的嚴重程度， 記者亦比較了2012年時任政務司司長唐英年僭建大宅、九龍塘「唐宮」的地基，突顯紅山半島的危險程度。記者及後再揭發屯門蟠龍半島等地，亦有類似的大型僭建個案，顯示出問題多年來被忽視。

代表領獎的記者勞顯亮說，這個報道歸功於所有在黑色暴雨中採訪的前線和後勤同事，特別是到紅山半島等地拍攝山泥傾瀉的突發和攝影同事。他亦感謝上司，傳承十多年調查報道的經驗、技巧和鍥而不捨的精神。

獎項評審、報業公會主席郭艷明表示，一場黑雨，除引致多處地點山泥傾瀉，亦揭發不少獨立屋長期僭建、挖地庫，傳媒就最嚴重的紅山半島情況進行連串採訪。《香港01》透過航拍、圖則分析僭建，追查屋主背景之餘，更發現地政總署繪製的地圖，原來超出涉事獨立屋所霸的官地邊界，令人關注地政處是否早已知悉霸地事宜。記者搜集資料詳盡，表達條理清晰，是一篇具質素的報道。

最佳房地產新聞報道獎（文字組）金獎



臨約減辣條款｜律師稱有糾紛或無案例可從 地監局：行徑不妥當

記者：黃祐樺

第八屆恒生大學商業新聞獎，〈臨約減辣條款 律師稱有糾紛或無案例可從 地監局：行徑不妥當〉，奪得「最佳房地產新聞報道獎（文字組）」金獎，記者黃祐樺領獎。（夏家朗攝）

2023年全年樓市低迷，當時市場憧憬新一份《施政報告》有樓市減辣、撤辣措施出台。中原地產就二手買賣提供減辣、撤辣「買賣備忘錄」（備忘錄），列明若無公布減辣、撤辣，該交易臨約可毀及退還訂金，買賣雙方各不追究。

該備忘錄引起社會各界關注，聲音反應兩極。其中地監局亦認為此行徑不妥當，容易引起法律爭拗。有法律界人士指該類備忘錄屬新鮮事，若出現糾紛亦未必有案例參考。

不過有學者認為該類備忘錄屬「一個想買樓，一個想賣樓」各取所需。而中原集團創辦人施永青則表示，備忘錄主要是滿足買家以及業主對於憧憬撤辣、減辣要求，過往亦曾出現類似的附加條款。

獲獎記者黃祐樺說，作為一個記者，可以獲獎、得到大眾認同固然令人高興，不過最值得開心的是，可以通過今次報道，帶出該類買賣備忘錄的注意事項，從而令準買家避免入市陷阱減少金錢損失，最終能夠達到幫助大眾對社會事件有更深入理解，這比獲獎更有成就感 。

獎項評審、香港保險業聯會行政總監劉佩玲說，報道主題極具時效性，揭露了比較「冷門」卻十分「貼地」的議題，提供不同持分者的意見，給讀者思考的餘地。

最佳商業新聞系列報道獎（文字組）銀獎



+ 2

JPEX涉嫌詐騙案調查報道

記者：勞顯亮

第八屆恒生大學商業新聞獎，〈JPEX涉嫌詐騙案調查報道〉，奪得「最佳商業新聞系列報道獎（文字組）」銀獎，記者勞顯亮領獎。（夏家朗攝）

JPEX詐騙案，9月13日由證監會點名警告而引爆，特別指出網絡紅人（KOL）、場外找換店（OTC）配合虛假宣傳。到9月18日警方拉網，以涉嫌詐騙拘捕四男兩女，包括經營找換店的KOL林作、陳怡，不排除更多人被捕，首日就公布涉款高達10億元。

證監會最初拒絕公布正在申請牌照的名單，但《香港01》發現有十多間交易所，亦不同字眼明示或暗示正在申請香港牌照，證監會最終轉軚公布。《香港01》發布多篇偵查報道，包括多過查冊揭發JPEX的人頭帳戶，以及不同苦主的訪問，多間場外找換店的做法的幕後金主等。記者結合十年採訪加密貨幣騙案的經驗，分析JPEX事件始末。

獲獎記者勞顯亮感謝所有前線採訪突發、港聞和攝影同事，以及參與報道的偵查組同事。他說早已與同事留意加密貨幣平台的發牌死線，潛伏在各大「炒幣」群組做搜集資料，拍攝街頭廣告相片，並做好查冊、放蛇等工作，當時已有零星苦主出現，但證據不足以刊出調查報道。想不到證監會提前「動手」，在忙於處理黑色暴雨新聞之際，通宵完成撰稿，之後刊出多篇跟進報道。

其中一篇參賽報道，揭示出證監會面對傳媒的解釋荒謬，亦發現證監會與警方執法時間的落差，令部份涉案的場外交易所負責人，有幾日時間離開香港。

案件另一個關注點，是「幣圈」一直用名車名錶來吹噓可以一夜致富，勞顯亮說，當時蔡玉玲案2023年6月5日終極勝訴後，記者已恢復車牌查冊，9月JPEX報道中亦以此揭發，「幣圈」超級跑車車主另有其人，成為調查報道的重要一環。但運輸署今年1月8日突然收緊車牌查冊，變成記者需要披露大量新聞材料，由運輸署署長逐一審批，但1截至4月12日，一共13宗新聞用途查冊申請，7宗已撤回，6宗正在處理。換言之，原本五分鐘內可以完成的查冊，變成三個多月仍未有結果，JPEX這一系列的報道，放在今時今日或者未能做到這麼詳細。

獎項評審、香港浸會大學新聞系系主任李文教授表示，此篇報道的調查範圍涉及多個國家，難度極高，而且費時耗力。但記者為了尋找真相，鍥而不捨，並在獲得的眾多資訊中抽絲剝繭，找出其中的疑點，充分體現了調查記者永不放棄的精神。

最佳商業新聞報道獎 （影像及聲音組）銀獎



名人祝福「加持」投資騙局 羅家英、韓馬利認有拍片：不認識此人

記者：李穎霖、梁祖饒

攝影：周智堅、王海圖 剪接：蕭堃桁

第八屆恒生大學商業新聞獎，〈名人祝福「加持」投資騙局 羅家英、韓馬利認有拍片：不認識此人〉，奪得「最佳商業新聞報道獎 （影像及聲音組）」銀獎，記者蕭堃桁（左起）、梁祖饒、李穎霖代表領獎。（夏家朗攝）

冒認金融界名人開設網上群組的騙案並非新鮮事，但《香港01》發現騙徒又有新手法，找來羅家英、韓馬利、李國麟等演員拍攝專屬的祝福影片，恭賀「新書」發布，為網上俱樂部群組加持背書，有苦主因此受騙，轉賬數萬元至炒股平台後，無法提取款項。假人、假書、假網站、假平台，但有真明星拍片祝賀，讓苦主放下戒心。

這類名人拍攝的祝福影片有錢就買到，內地有專營平台，不少香港影星亦有拍攝。羅家英回應事件，承認是經理人安排而「照稿讀」，「我唔知本書講咩，我唔識呢個人」，認為自己也是被利用的受害者。

記者李穎霖表示，早有聽聞過名人收錢拍攝祝福影片，本以為只是個大家付費「買開心」、皆大歡喜的產業，不料後來慢慢變質，更成為騙徒「搭棚」的手段。她希望報道可以將騙徒的新手法呈現於大眾眼前之餘，亦可令大眾反思一句聽上去無傷大雅的祝福，在背後盛載了什麼意義，是否正式「代言」、拍攝廣告就等於毫無責任。她感謝攝影同事的努力外，亦感謝剪片同事所投放的心血，製作出生動有趣的影片報道。

獎項評審、港燈公共事務總經理楊玉珍表示，這是一篇十分認真及有深度的調查報道，揭發新興騙局，有警惕作用。採訪團隊成功訪問多名有關人士，多角度全方位剖析事件來龍去脈，被訪者以第一身分享在事件中的參與，增加報道的可信性，也令讀者觀眾容易掌握。報道獲獎，實至名歸。

最佳大灣區商業新聞報道獎 （影像及聲音組）銀獎



廣州直擊「秦始皇」買樓變租樓樓盤 中介推香港借財仔「買」公寓

記者：李穎霖

攝影：楊凱力 剪接：蕭堃桁

第八屆恒生大學商業新聞獎，〈廣州直擊「秦始皇」買樓變租樓樓盤 中介推香港借財仔「買」公寓〉，奪得「最佳大灣區商業新聞報道獎 （影像及聲音組）」銀獎，記者蕭堃桁（左起）、李穎霖代表領獎。（夏家朗攝）

「大灣區睇樓團」在通關後愈辦愈多，前亞視藝人、「秦始皇」劉永聲稱，跟團去廣州買樓，落訂後才知單位無產權，簽的只是40年的租約。

《香港01》記者到廣州直擊，發現部份售樓中心職員要在記者反覆提問下，才會說明公寓的產權問題，更教人在香港「借財仔」個人貸款買樓。另外，有銷售員形容這些無產權公寓的前景樂觀，租戶在未來甚至可以分到業權，或涉誤導消費者。

記者李穎霖表示，放蛇時發現部份內地中介需要消費者「打爛沙盤問到篤」，才會說明買賣的詳情資料。內地和香港的法律不同，希望報道可令有意北上置業的港人有所警剔，在簽署文件或付款前，先了解及諮詢法律意見。她亦感謝攝影、剪片同事的努力，將報道化成令讀者容易消化的影片。

獎項評審、勞聯立法會議員林振昇表示，報道以引人入勝的開頭吸引讀者，內容客觀詳實且深入淺出，豐富的資訊增加可信度，具有報道價值。