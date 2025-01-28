官恩娜娘家爭產案　官母與3名姊妹爭亡母逾千萬遺產　官母敗訴

藝人官恩娜的母親與3名姊妹，為爭奪官的外婆勞笑鳳逾數千萬元遺產興訴。勞去世前一年訂立遺囑，把遺產全給一名與官母相熟的「契仔」馮明業。官母的3名姊妹質疑勞受官母及「契仔」不當影響，要求裁定該遺囑無效。案件早前審理時，雙方互數不是，官恩娜的大姨媽，指官母與勞同住後，勞的資產被調動，又指官恩娜曾責罵外婆；官母卻稱無阻過三姊妹探望母親，反指母親曾投訴3名女兒沒來探望。高等法院法官陳嘉信今（28日）下判辭，裁定勞的遺囑無效，並指勞去世時並無立下遺囑，裁定官母敗訴。



原告為勞笑鳳(下稱：勞)的長女麥銀娣、三女麥麗萍及么女麥美華，被告為馮明業和勞笑鳳的二女麥銀麗（官恩娜的母親，下稱：官母）。

(由左至右)官恩娜母親麥銀麗、妹妹官恩沂，及外婆勞笑鳳。原告指勞搬與官母同住後，資產有變動。(IG@myyk)

原告麥銀娣，即官恩娜的大姨媽，曾官稱母親勞笑鳳曾投訴遭官恩娜責罵。(朱棨新攝)

官恩娜未有在其母所涉的爭產案中作供。（資料圖片）

勞曾有6物業及2500萬定存

原告一方指，性格吝嗇的勞生前持有6個物業，其中兩個物業分別與長女麥銀娣，及么女麥麗華共同持有。此外，勞亦有2500萬定期存款。

與官母同住後資產有可疑交易

她們指勞於2011年到官母麥銀麗的家同住時，勞的性情開始大變，如會指責原告3姊妹。勞的資產當時亦有多宗可疑的交易，例如她把存款存入官母兒子官仲銘（官恩娜兄長）的戶口。勞另於2012年和官仲銘聯名購入粉嶺萬豪居一單位，該單位其後做按揭借款400萬，勞和官恩娜為貸款人。

官恩娜的三姨麥麗萍(粉紅外套)是原告之一。(朱棨新攝)

官恩的細姨麥美華曾供稱，母親勞笑鳯把錢看得很緊，認為她不大可能把巨款給男外孫，即官恩娜的兄長官仲銘。(朱棨新攝)

律師吳裕雄稱勞笑鳳遺產全不留子女，他當時有覺奇怪。(朱棨新攝)

勞去世前一年立遺囑把遺產歸馮明業

勞笑鳳於2014年9月去世，享年85歲。而她於去世前一年、即於2013年10月，訂立遺囑，官母的男性友人馮明業為唯一受益人。原告指，勞去世時戶口只餘下36萬元，相關調查顯示，官仲銘收取過3804萬元。原告強調，並非要在是次訴訟要求法庭裁定相關交易無效，而是質疑勞立遺囑時的精神狀態，要求法庭裁定該遺囑無效。

長女指母曾投訴遭官恩娜責罵

案件早前審理時，雙方主要爭議勞和家人的關係，和勞生前的精神狀態。原告一方指，勞搬至和官母同住後，原告三姊妹難以聯絡勞。其中長女麥銀娣供稱，勞和官恩娜的母親同住後，長女等人曾探訪。她於第二次探望時，其母投訴官恩娜曾致電責罵她，又指官罵得很兇，令她難以接受。

官恩娜的父親官有權，及母親麥銀麗。官母曾供稱，沒有阻止過三名姊媁探望母親。(陳曉欣攝)

勞笑鳯的「契仔」馮明業，否認曾阻原告3姊妹探望她們的母親勞，反指有5次應她們要求稱可以上來，原告姊妹卻沒有出現。(劉安琪攝)

原告指勞笑鳯曾把現金存入官恩娜哥哥官仲銘（圖)，即勞的男外孫戶口。（myyk @IG圖片)

官母稱從無阻3名姊妹探母

辯方則指，官母未有阻止原告三姊妹聯絡勞，而是原告選擇不聯絡勞。官恩娜的母親麥銀麗作供時指，勞曾稱：「佢哋(原告三姐妹)咁耐都無嚟睇我…如果佢哋有心，就自己打電話嚟。」著官母不需致電三名姊妹。官母又指，勞去世前數年沒有認知方面的問題。

案件編號：HCAP 37/2015