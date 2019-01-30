【沙中線聆訊回顧之三】剪鋼筋爭議各執一詞　原因、數量仍然是謎

沙中線聆訊昨日（29日）正式結束，各方完成結案陳詞，委員會將於2月26日向政府提交報告。《香港01》一連兩日，就鋼筋扭入標準、連續牆擅改設計、目睹剪鋼筋過程、後補紀錄爭議四大範疇，回顧聆訊中各證人的證供。 去年中起，紅磡站工程醜聞鬧得沸沸揚揚，其中一大重點為剪鋼，聆訊亦花了不少時間探討相關問題。對於誰人剪鋼筋，中科有證人指目睹身穿禮頓背心的工人剪筋；有港鐵、禮頓證人則認出泛迅工人為「兇手」。不過究竟一共有多少鋼筋被剪，至今仍未水落石出，只有泛迅、禮頓證人確認，2015年曾有3次剪筋事件，共涉不多於8枝鋼筋，泛迅更因此收到禮頓發出的不合格報告（NCR）。至於剪筋原因，除了有證人懷疑有工人「貪快」，至今仍然是謎。 （系列之三）

沙中線聆訊歷時40多日，各方對剪鋼筋、擅改連續牆等多個問題，各自表述。（香港01製圖）

港鐵去年12月10日起開始鑿牆檢驗鋼筋，其中一個目的是因應部分鋼筋螺絲頭懷疑被剪短，港鐵需要鑿開部分月台層板與連續牆的接駁位，以作詳細檢查；另一目的為核實月台層板與連續牆接駁位的實際建造情況。截止1月28日，路政署檢驗121枝鋼筋，當中42枝未達標，不達標鋼筋比例近35%，當中有鋼筋扭入螺絲帽的長度未達標37毫米的標準，例如只有34.8毫米、33.98毫米，但又沒有絞牙外露，被質疑可能被剪短。

在聆訊中，分判商中科興業是指控有剪鋼筋事件的主要一方，共有6名證人作供，其公司董事潘焯鴻以及四名地盤員工，分別在2015年8月至2016年6月期間，逾10次在紅磡站工地目睹有工人剪筋，不過部分供詞被質疑前後矛盾。

沙中線聆訊回顧系列：

系列之一 各專家鋼筋扭入安全標準不一 龍門任搬？

系列之二 東面連續牆被擅改 港鐵資料出錯致地震

系列之三 剪鋼筋爭議各執一詞 原因、數量仍然是謎​

系列之四 港鐵後補螺絲帽核對紀錄 被質疑等同造假

結案陳詞：

委員會結案陳詞 質疑潘焯鴻自創對話 政府隨意定標準

中科結案陳詞 潘焯鴻被多方夾擊 性格差不代表講大話

泛迅結案陳詞 強調紮鐵工人已盡全力 發生剪筋屬不幸​

政府結案陳詞斥港鐵五大不足 禮頓企業傲慢、推卸責任

港鐵結案陳詞 指螺絲帽數目出錯「情有可原」並非蓄意

禮頓結案陳詞 斥潘焯鴻利用傳媒打游擊 當委員會透明

中科興業董事潘焯鴻的證人供詞提及於2015年9月曾與禮頓代表Rodgers及Garbiel So會面，討論剪鋼筋的事情。（資料圖片）

中科興業董事潘焯鴻：三次目睹剪筋 首次目睹剪筋為2015年8月，於紅磡站C1區，有三名身穿禮頓反光安全背心的工人，將地上一紮近40至50枝的鋼筋逐枝剪短

第二次目睹為2015年9月15日至20日的某天，當日約了禮頓代表Khyle Rodgers及蘇耀華巡視工地，期間有三名禮頓員工用油壓剪鋼筋。

指自己曾上前阻止，但被蘇問及「點解剪鋼筋係有問題」

第三次目睹為2015年9月22日，有禮頓員工以油壓剪剪筋 證供受律師質疑之處 代表委員會的律師展示禮頓工地出入紀錄，質疑潘焯鴻指第三次目睹剪筋的當日不在工地；潘反駁禮頓的紀錄「亂七八糟」

中科助理地盤管工畢浩彥兩次目睹剪筋，分別在紅磡站C1區及C3區剪去10枝以及4至6枝鋼筋。（資料圖片）

中科興業助理地盤管工畢浩彥 ：兩次目睹剪筋 2015年9月中首次目睹剪筋，有工於人紅磡站C1區剪去10枝鋼筋

第二次在2016年2月的連續兩日，在紅磡站C3區見到身穿禮頓制服的工人剪去4至6枝鋼筋

之後在C1區，見到有20枝被剪短的鋼筋放在地上，該批鋼筋的絞牙只剩一半

2016年4月中，再在HKC區見到30枝已剪短的螺紋鋼筋在地上 證供受律師質疑之處 最初指目睹剪筋過程，並稱「無權阻止工人」；之後改口稱不記得有否阻止

與潘焯鴻指「有嘗試阻止但不果」的供詞不符

最初作供指兩次目睹工人剪筋，都沒有將已剪短的鋼筋扭入連續牆的螺絲帽；之後改稱第一次見到時，工人將已剪短的鋼筋扭入螺絲帽

指首次目睹剪筋為9月中，但潘指畢在9月初見到

中科助理地盤管工李潤潮兩次目睹剪筋，分別在東西走廊B區及南北走廊HKC區。（資料圖片）

中科興業助理地盤管工李潤潮：兩次目睹剪筋 首次目睹剪筋為2016年1月12日，在紅磡站東西走廊B區見到有5至6名工人手持兩米長的鋼筋，剪去螺絲頭部分並扭入螺絲帽

同年1月尾，在紅磡站南北走廊HKC區，有5至6名身穿制服的工人剪筋，不過未有將涉事鋼筋扭入連續牆 證供受律師質疑之處 根據紀錄，紅磡站東西走廊B區於1月12日已澆灌石屎，不可能見到有工人剪筋

李指忘記首次剪筋的實際位置，只記得「行落幾級石級、有工字鐵屬燒焊區」，委員會律師指位置應該不屬B區，而是C1區第4及第5倉的交界處

中科地盤管工朱家錦兩次目睹剪筋，分別在東西走廊C區及南北走廊A區，利用不同機器剪鋼筋。（資料圖片）

中科興業地盤管工朱家錦：兩次目睹剪筋，惟沒有扭入螺絲帽 首次目睹為2015年10月底，在紅磡站東西走廊C區見到，兩名身穿橙色制服及反光安全背心的工人在鋼筋

第二次在2016年6月中晚上，在紅磡站南北走廊A區附近，有一工人剪筋 證供受律師質疑之處 律師翻查紀錄指，紅磡站南北走廊A區早於5月底完成落石屎工序，質疑朱記錯位置

朱堅持是在南北走廊A區目睹，附近有洞口及水井位；又指紅磡站有一區域直至6月仍有工程進行

中科地盤總管倪乃智只目睹一次剪筋，位置同樣在紅磡站工地C區。（資料圖片）

中科興業地盤總管倪乃智：一次目睹剪筋 2015年12月約晚上7時，在紅磡站工地C區見到兩名男工人剪去3至4厘米的螺紋鋼筋 證供受律師質疑之處 潘焯鴻的證供指倪於2015年9月目睹剪筋，但倪當時尚未到地盤工作。倪認為潘是「可能記錯左月份」

泛迅是負責紮鐵工程的分判商，由公司負責人潘偉山及地盤管工張釗鋒作供。二人向警方及港鐵作供時，都未有透露泛迅於2015年因涉剪鋼筋而收到NCR，直至聆訊時有律師問到相關事件，方承認在同年9至12月間，泛迅涉3次剪鋼筋，共涉8枝。律師及委員會一度質疑二人有否隱瞞。

潘偉山首度於庭上承認有剪鋼筋事件發生，並提出多個剪筋的可能性。（資料圖片）

泛迅建築公司負責人潘偉山（提出多種剪鋼筋情況；誠信亦受質疑）



剪鋼筋情況及原因： 泛迅就會剪1米長的無螺絲紋鋼筋，供港鐵及禮頓測試其拉力、剪力、重量

螺絲紋鋼筋分A及B兩類，當A類數量不足時，或會用B類，但由於B類較長，如直接扭入螺絲帽，會露出螺絲紋，故工人會將其剪短。不過潘表示，從未目睹或聽聞相關事情，純粹自己推斷情況

指工程會用一種名為「師傅鐵」的鋼筋作輔助，工人會將之剪到合適長度

曾提到鋼筋「太密」，距離空間太細，無法扭入螺絲帽，故有工人剪短鋼筋。不過強調事前不知剪筋事件，只憑NCR上的照片作評論 證供受律師質疑之處 向警方作供時，稱去年從新聞方知有剪筋，但律師之後展示NCR時，承認2015年已知悉，並解釋稱問題早解決，故未有透露

潘作供時未有透露2015年的3次剪鋼，但律師再向潘提相關事件時，潘方承認知情，因此被質疑是誤導警方及委員會

夏正民斥責潘「兜緊圈」，懷疑他撒謊

張釗鋒於庭上承認2015年有3次剪鋼筋事件發生，認為剪筋一事是工人魯莽、貪快引致。(資料圖片)

泛迅建築公司地盤管工張釗鋒（承認2015年有3次剪鋼筋） 承認在2015年9月至12月期間，共有3次剪鋼筋情況，形容有工人魯莽、貪快引致事件

對剪筋感憤怒，亦為未能阻止事情發生感慚愧

連續牆需用風炮打走石屎，期間可能令螺絲帽有損毀，無法與鋼筋接駁，一般情況下會通知禮頓更換；但如果螺絲帽無法更換，其中一個補救方法是「鑽洞插鐵」，即在連續牆上鑽洞，加以黏劑，再放置鋼筋。以此方法補救，為求「美觀」，會將原本無法接駁的鋼筋剪短，令外觀看似完成接駁 證供受律師質疑之處 張向警方及港鐵作供時，雖被問到是否知悉剪筋，但都未有透露2015年的3次事件，因而被夏正民質疑是否有不坦白及不誠實

張表示收到NCR後，感到內疚，故一度逃避及未有坦誠

王繼榮表示，在2015年12月15日首次發現工地有5枝鋼筋螺絲頭被剪，此次事件引致禮頓最終向泛迅發出不合格報告。(陳晶琦攝)

港鐵土木工程助理工務督察王繼榮：剪筋者為泛迅工人 在2015年12月15日發現C3區發現5枝鋼筋被剪，同時見到附近擺放了剪機及兩個被剪的螺絲頭，禮頓因應事件發出NCR

發現後立即通知其上，問題在當日經已修正

表示從事了20多年地盤行業，從未見過類似事情發生，形容「震驚係有嘅」

供稱剪筋者是泛迅工人

港鐵土木工程助理工務督察王繼榮於庭上供稱，能夠分辨相片中剪筋者的身份，又指他們是分判商泛迅工人。（資料圖片）

莫嘉晉（左）指工人剪筋或因貪快，以及找人更換有問題的鋼筋會「嫌麻煩」。（陳晶琦攝）

禮頓工程師莫嘉晉：目睹三次剪筋 2015年9至12月間，共3次發現有鋼筋被剪，首兩次有向禮頓上級、港鐵工程師以及泛迅張釗鋒提及；第三次時，禮頓就發NCR

認為現場問誰人剪筋，應該不會有工人回應，但自己巡查工地時會花多點時間

如工人扭入螺絲帽的時間較正常短，會通知上級

認為工人剪筋或因貪快，以及找人更換有問題的鋼筋會「嫌麻煩」

承認剪筋是十分嚴重

憑相片認出剪筋者為泛迅工人

禮頓工程師莫嘉晉認為工人應是負責紮鐵的泛迅工人，因他們的衣服「有鐵銹」。（資料圖片）

禮頓前項目總監 Malcolm Plummer：聲稱去年中首次知悉有剪鋼筋 去年中首度聽聞有剪鋼筋事件，雖然由禮頓發給泛迅的NCR，印有其名字，但對報告無印象，在委員會作供當日才首次目睹。

指自己並不一定要參與發出不合格報告的決策，除非有人向他提及。

禮頓項目總監Anthony Zervaas認為無證據顯示潘焯鴻的指控屬實。(資料圖片)

禮頓項目總監Anthony Zervaas：無證據顯示潘焯鴻指控屬實 承認曾收到潘焯鴻指控剪筋的電郵

指禮頓展開內部調查，未有證據顯示其指控屬實

認為潘只為商業利益才提出相關指控

禮頓地盤經理蘇耀華否認，與潘焯鴻談及過工程涉剪鋼筋。(資料圖片)

禮頓地盤經理蘇耀華：否認曾與潘焯鴻討論剪鋼筋 潘焯鴻曾提及2015年9月下午3時，與Rodgers及蘇耀華會面，當時有討論剪鋼筋的事情。蘇雖不確定該時段是否遇見潘，但肯定未曾討論剪筋。

表示未見過工人剪筋，早前才首次目睹NCR

不知道禮頓就剪鋼筋展開了內部調查