【沙中線聆訊回顧之三】剪鋼筋爭議各執一詞　原因、數量仍然是謎

沙中線聆訊昨日（29日）正式結束，各方完成結案陳詞，委員會將於2月26日向政府提交報告。《香港01》一連兩日，就鋼筋扭入標準、連續牆擅改設計、目睹剪鋼筋過程、後補紀錄爭議四大範疇，回顧聆訊中各證人的證供。
去年中起，紅磡站工程醜聞鬧得沸沸揚揚，其中一大重點為剪鋼，聆訊亦花了不少時間探討相關問題。對於誰人剪鋼筋，中科有證人指目睹身穿禮頓背心的工人剪筋；有港鐵、禮頓證人則認出泛迅工人為「兇手」。不過究竟一共有多少鋼筋被剪，至今仍未水落石出，只有泛迅、禮頓證人確認，2015年曾有3次剪筋事件，共涉不多於8枝鋼筋，泛迅更因此收到禮頓發出的不合格報告（NCR）。至於剪筋原因，除了有證人懷疑有工人「貪快」，至今仍然是謎。
（系列之三）
沙中線聆訊歷時40多日，各方對剪鋼筋、擅改連續牆等多個問題，各自表述。（香港01製圖）
港鐵去年12月10日起開始鑿牆檢驗鋼筋，其中一個目的是因應部分鋼筋螺絲頭懷疑被剪短，港鐵需要鑿開部分月台層板與連續牆的接駁位，以作詳細檢查；另一目的為核實月台層板與連續牆接駁位的實際建造情況。截止1月28日，路政署檢驗121枝鋼筋，當中42枝未達標，不達標鋼筋比例近35%，當中有鋼筋扭入螺絲帽的長度未達標37毫米的標準，例如只有34.8毫米、33.98毫米，但又沒有絞牙外露，被質疑可能被剪短。
在聆訊中，分判商中科興業是指控有剪鋼筋事件的主要一方，共有6名證人作供，其公司董事潘焯鴻以及四名地盤員工，分別在2015年8月至2016年6月期間，逾10次在紅磡站工地目睹有工人剪筋，不過部分供詞被質疑前後矛盾。
沙中線聆訊回顧系列：
系列之一 各專家鋼筋扭入安全標準不一 龍門任搬？
系列之二 東面連續牆被擅改 港鐵資料出錯致地震
系列之三 剪鋼筋爭議各執一詞 原因、數量仍然是謎
系列之四 港鐵後補螺絲帽核對紀錄 被質疑等同造假
結案陳詞：
委員會結案陳詞 質疑潘焯鴻自創對話 政府隨意定標準
中科結案陳詞 潘焯鴻被多方夾擊 性格差不代表講大話
泛迅結案陳詞 強調紮鐵工人已盡全力 發生剪筋屬不幸
政府結案陳詞斥港鐵五大不足 禮頓企業傲慢、推卸責任
港鐵結案陳詞 指螺絲帽數目出錯「情有可原」並非蓄意
禮頓結案陳詞 斥潘焯鴻利用傳媒打游擊 當委員會透明
中科興業董事潘焯鴻的證人供詞提及於2015年9月曾與禮頓代表Rodgers及Garbiel So會面，討論剪鋼筋的事情。（資料圖片）
中科興業董事潘焯鴻：三次目睹剪筋
- 首次目睹剪筋為2015年8月，於紅磡站C1區，有三名身穿禮頓反光安全背心的工人，將地上一紮近40至50枝的鋼筋逐枝剪短
- 第二次目睹為2015年9月15日至20日的某天，當日約了禮頓代表Khyle Rodgers及蘇耀華巡視工地，期間有三名禮頓員工用油壓剪鋼筋。
- 指自己曾上前阻止，但被蘇問及「點解剪鋼筋係有問題」
- 第三次目睹為2015年9月22日，有禮頓員工以油壓剪剪筋
證供受律師質疑之處
- 代表委員會的律師展示禮頓工地出入紀錄，質疑潘焯鴻指第三次目睹剪筋的當日不在工地；潘反駁禮頓的紀錄「亂七八糟」
中科助理地盤管工畢浩彥兩次目睹剪筋，分別在紅磡站C1區及C3區剪去10枝以及4至6枝鋼筋。（資料圖片）
中科興業助理地盤管工畢浩彥 ：兩次目睹剪筋
- 2015年9月中首次目睹剪筋，有工於人紅磡站C1區剪去10枝鋼筋
- 第二次在2016年2月的連續兩日，在紅磡站C3區見到身穿禮頓制服的工人剪去4至6枝鋼筋
- 之後在C1區，見到有20枝被剪短的鋼筋放在地上，該批鋼筋的絞牙只剩一半
- 2016年4月中，再在HKC區見到30枝已剪短的螺紋鋼筋在地上
證供受律師質疑之處
- 最初指目睹剪筋過程，並稱「無權阻止工人」；之後改口稱不記得有否阻止
- 與潘焯鴻指「有嘗試阻止但不果」的供詞不符
- 最初作供指兩次目睹工人剪筋，都沒有將已剪短的鋼筋扭入連續牆的螺絲帽；之後改稱第一次見到時，工人將已剪短的鋼筋扭入螺絲帽
- 指首次目睹剪筋為9月中，但潘指畢在9月初見到
中科助理地盤管工李潤潮兩次目睹剪筋，分別在東西走廊B區及南北走廊HKC區。（資料圖片）
中科興業助理地盤管工李潤潮：兩次目睹剪筋
- 首次目睹剪筋為2016年1月12日，在紅磡站東西走廊B區見到有5至6名工人手持兩米長的鋼筋，剪去螺絲頭部分並扭入螺絲帽
- 同年1月尾，在紅磡站南北走廊HKC區，有5至6名身穿制服的工人剪筋，不過未有將涉事鋼筋扭入連續牆
證供受律師質疑之處
- 根據紀錄，紅磡站東西走廊B區於1月12日已澆灌石屎，不可能見到有工人剪筋
- 李指忘記首次剪筋的實際位置，只記得「行落幾級石級、有工字鐵屬燒焊區」，委員會律師指位置應該不屬B區，而是C1區第4及第5倉的交界處
中科地盤管工朱家錦兩次目睹剪筋，分別在東西走廊C區及南北走廊A區，利用不同機器剪鋼筋。（資料圖片）
中科興業地盤管工朱家錦：兩次目睹剪筋，惟沒有扭入螺絲帽
- 首次目睹為2015年10月底，在紅磡站東西走廊C區見到，兩名身穿橙色制服及反光安全背心的工人在鋼筋
- 第二次在2016年6月中晚上，在紅磡站南北走廊A區附近，有一工人剪筋
證供受律師質疑之處
- 律師翻查紀錄指，紅磡站南北走廊A區早於5月底完成落石屎工序，質疑朱記錯位置
- 朱堅持是在南北走廊A區目睹，附近有洞口及水井位；又指紅磡站有一區域直至6月仍有工程進行
中科地盤總管倪乃智只目睹一次剪筋，位置同樣在紅磡站工地C區。（資料圖片）
中科興業地盤總管倪乃智：一次目睹剪筋
- 2015年12月約晚上7時，在紅磡站工地C區見到兩名男工人剪去3至4厘米的螺紋鋼筋
證供受律師質疑之處
- 潘焯鴻的證供指倪於2015年9月目睹剪筋，但倪當時尚未到地盤工作。倪認為潘是「可能記錯左月份」
泛迅是負責紮鐵工程的分判商，由公司負責人潘偉山及地盤管工張釗鋒作供。二人向警方及港鐵作供時，都未有透露泛迅於2015年因涉剪鋼筋而收到NCR，直至聆訊時有律師問到相關事件，方承認在同年9至12月間，泛迅涉3次剪鋼筋，共涉8枝。律師及委員會一度質疑二人有否隱瞞。
潘偉山首度於庭上承認有剪鋼筋事件發生，並提出多個剪筋的可能性。（資料圖片）
泛迅建築公司負責人潘偉山（提出多種剪鋼筋情況；誠信亦受質疑）
剪鋼筋情況及原因：
- 泛迅就會剪1米長的無螺絲紋鋼筋，供港鐵及禮頓測試其拉力、剪力、重量
- 螺絲紋鋼筋分A及B兩類，當A類數量不足時，或會用B類，但由於B類較長，如直接扭入螺絲帽，會露出螺絲紋，故工人會將其剪短。不過潘表示，從未目睹或聽聞相關事情，純粹自己推斷情況
- 指工程會用一種名為「師傅鐵」的鋼筋作輔助，工人會將之剪到合適長度
- 曾提到鋼筋「太密」，距離空間太細，無法扭入螺絲帽，故有工人剪短鋼筋。不過強調事前不知剪筋事件，只憑NCR上的照片作評論
證供受律師質疑之處
- 向警方作供時，稱去年從新聞方知有剪筋，但律師之後展示NCR時，承認2015年已知悉，並解釋稱問題早解決，故未有透露
- 潘作供時未有透露2015年的3次剪鋼，但律師再向潘提相關事件時，潘方承認知情，因此被質疑是誤導警方及委員會
- 夏正民斥責潘「兜緊圈」，懷疑他撒謊
張釗鋒於庭上承認2015年有3次剪鋼筋事件發生，認為剪筋一事是工人魯莽、貪快引致。(資料圖片)
泛迅建築公司地盤管工張釗鋒（承認2015年有3次剪鋼筋）
- 承認在2015年9月至12月期間，共有3次剪鋼筋情況，形容有工人魯莽、貪快引致事件
- 對剪筋感憤怒，亦為未能阻止事情發生感慚愧
- 連續牆需用風炮打走石屎，期間可能令螺絲帽有損毀，無法與鋼筋接駁，一般情況下會通知禮頓更換；但如果螺絲帽無法更換，其中一個補救方法是「鑽洞插鐵」，即在連續牆上鑽洞，加以黏劑，再放置鋼筋。以此方法補救，為求「美觀」，會將原本無法接駁的鋼筋剪短，令外觀看似完成接駁
證供受律師質疑之處
- 張向警方及港鐵作供時，雖被問到是否知悉剪筋，但都未有透露2015年的3次事件，因而被夏正民質疑是否有不坦白及不誠實
- 張表示收到NCR後，感到內疚，故一度逃避及未有坦誠
王繼榮表示，在2015年12月15日首次發現工地有5枝鋼筋螺絲頭被剪，此次事件引致禮頓最終向泛迅發出不合格報告。(陳晶琦攝)
港鐵土木工程助理工務督察王繼榮：剪筋者為泛迅工人
- 在2015年12月15日發現C3區發現5枝鋼筋被剪，同時見到附近擺放了剪機及兩個被剪的螺絲頭，禮頓因應事件發出NCR
- 發現後立即通知其上，問題在當日經已修正
- 表示從事了20多年地盤行業，從未見過類似事情發生，形容「震驚係有嘅」
- 供稱剪筋者是泛迅工人
港鐵土木工程助理工務督察王繼榮於庭上供稱，能夠分辨相片中剪筋者的身份，又指他們是分判商泛迅工人。（資料圖片）
莫嘉晉（左）指工人剪筋或因貪快，以及找人更換有問題的鋼筋會「嫌麻煩」。（陳晶琦攝）
禮頓工程師莫嘉晉：目睹三次剪筋
- 2015年9至12月間，共3次發現有鋼筋被剪，首兩次有向禮頓上級、港鐵工程師以及泛迅張釗鋒提及；第三次時，禮頓就發NCR
- 認為現場問誰人剪筋，應該不會有工人回應，但自己巡查工地時會花多點時間
- 如工人扭入螺絲帽的時間較正常短，會通知上級
- 認為工人剪筋或因貪快，以及找人更換有問題的鋼筋會「嫌麻煩」
- 承認剪筋是十分嚴重
- 憑相片認出剪筋者為泛迅工人
禮頓工程師莫嘉晉認為工人應是負責紮鐵的泛迅工人，因他們的衣服「有鐵銹」。（資料圖片）
禮頓前項目總監 Malcolm Plummer：聲稱去年中首次知悉有剪鋼筋
- 去年中首度聽聞有剪鋼筋事件，雖然由禮頓發給泛迅的NCR，印有其名字，但對報告無印象，在委員會作供當日才首次目睹。
- 指自己並不一定要參與發出不合格報告的決策，除非有人向他提及。
禮頓項目總監Anthony Zervaas認為無證據顯示潘焯鴻的指控屬實。(資料圖片)
禮頓項目總監Anthony Zervaas：無證據顯示潘焯鴻指控屬實
- 承認曾收到潘焯鴻指控剪筋的電郵
- 指禮頓展開內部調查，未有證據顯示其指控屬實
- 認為潘只為商業利益才提出相關指控
禮頓地盤經理蘇耀華否認，與潘焯鴻談及過工程涉剪鋼筋。(資料圖片)
禮頓地盤經理蘇耀華：否認曾與潘焯鴻討論剪鋼筋
- 潘焯鴻曾提及2015年9月下午3時，與Rodgers及蘇耀華會面，當時有討論剪鋼筋的事情。蘇雖不確定該時段是否遇見潘，但肯定未曾討論剪筋。
- 表示未見過工人剪筋，早前才首次目睹NCR
- 不知道禮頓就剪鋼筋展開了內部調查
時任禮頓地盤總監Khyle Anthony Rodgers：工程期間未曾聽聞剪鋼筋
- 潘焯鴻曾提及，與Rodgers及蘇耀華巡視地盤間目睹剪筋。不過Rodgers否認，指工程期間從未聽聞有螺絲頭被剪
- 表示不知曾因剪筋向泛迅發NCR