【沙中線聆訊回顧之四】港鐵後補螺絲帽核對紀錄　被質疑等同造假

沙中線聆訊昨日（29日）正式結束，各方完成結案陳詞，委員會將於2月26日向政府提交報告。《香港01》一連兩日，就鋼筋扭入標準、連續牆擅改設計、目睹剪鋼筋過程、後補紀錄爭議四大範疇，回顧聆訊中各證人的證供。
聆訊期間，揭發去年6月，港鐵為向政府提交報告交代事件時，要求工人透過相片或記憶，製備一份東西線層板至連續牆的螺絲帽核對清單，而且日期追溯至2017年2月10日。委員會主席夏正民曾質疑，「予人錯覺、要整靚紀錄」；多名證人則解釋，是配合2017年港鐵的內部調查，而且清單本身並不打算交予政府，只作內部紀錄。
（系列之四）
聆訊期間，揭發去年6月，港鐵為向政府提交報告交代事件時，要求工人透過相片或記憶，製備一份東西線層板至連續牆的螺絲帽核對清單。（資料圖片）
港鐵近一年半後補紀錄
代表委員會的英國御用大律師Ian Pennicott盤問港鐵證人時指，港鐵去年製備了一份東西線層板至連續牆的螺絲帽核對清單，其日期追溯至2017年2月10日。多港鐵證人作供時，承認鋼筋與螺絲帽的接駁紀錄，並未有即時製備，直至政府要求港鐵去年6月15日提交報告交代紅磡站事件時，港鐵方要求前線人員，透過工地相片或憑記憶，製備了一份東西線層板至連續牆的螺絲帽核對後補清單，而且日期追溯至2017年2月10日，不過他們解釋，清單是配合2017年港鐵的內部調查，而且只作內部紀錄；惟夏正民質疑，「予人錯覺、要整靚紀錄」。
聆訊透露，港鐵、禮頓負責監督工程的質量，政府亦就此訂下標準。根據屋宇署的地盤監督及質量監控計劃（QSP），港鐵需監督最少二成的螺絲頭及螺絲帽接駁及安裝；如該結構為結構性轉換樓板，其監督程度則須提升至五成。禮頓方面，有責任作全日及持續監控地盤的所有鋼筋及螺絲頭的接駁和安裝，禮頓需核實所有鋼筋合符規格要求、已獲批的設計圖則，並穩妥地安裝及接駁螺絲頭及螺絲帽。
另外，工程有多個關鍵檢查點，包括層板鋼筋接合、準備及固定工程完成後設有一個、然後在澆灌混凝土前亦有一個，由禮頓負責檢查，了解是否合根據規格、圖則、QSP等完成，再向港鐵提交檢查及測量申請表格（RISC Form）；之後港鐵再由檢測。不過根據港鐵、禮頓證人供詞，未必完成符合要求；之後亦要製備後補紀錄。
沙中線聆訊回顧系列：
系列之一 各專家鋼筋扭入安全標準不一 龍門任搬？
系列之二 東面連續牆被擅改 港鐵資料出錯致地震
系列之三 剪鋼筋爭議各執一詞 原因、數量仍然是謎
系列之四 港鐵後補螺絲帽核對紀錄 被質疑等同造假
結案陳詞：
委員會結案陳詞 質疑潘焯鴻自創對話 政府隨意定標準
中科結案陳詞 潘焯鴻被多方夾擊 性格差不代表講大話
泛迅結案陳詞 強調紮鐵工人已盡全力 發生剪筋屬不幸
政府結案陳詞斥港鐵五大不足 禮頓企業傲慢、推卸責任
港鐵結案陳詞 指螺絲帽數目出錯「情有可原」並非蓄意
禮頓結案陳詞 斥潘焯鴻利用傳媒打游擊 當委員會透明
Raymond Brewster表示，在工地上不可能全時間監督螺絲帽工序。（資料圖片 / 陳晶琦攝）
禮頓紅磡站1112合約工程內的獲授權簽署人Raymond Brewster：毋須額外再作紀錄
- 認為禮頓設有獨立系統紀錄工序，毋須將連續牆及月台層板接駁的螺絲帽一併納入紀錄紙內
- 認為根據QSP，禮頓只需要有工人在工地全時間出現；至於螺絲帽接駁工程，不可能全日都有工人在旁監督
何昊幫承認，清單屬後製同意層板工程沒有任何紀錄，是不符合QSP。（資料圖片 / 梁鵬威攝）
港鐵土木高級建造工程師何昊幫：紀錄屬後製
- 製備監督紀錄時，發現禮頓沒有就2015年的層板工程，製備任何即時紀錄或筆記本
- 承認清單是事後製備
- 日期寫上2017年，是為配合港鐵於2017年2月的內部調查
- 指清單只是內部紀錄，不知為何會呈交至政府
- 同意層板工程沒有任何紀錄，是不符合QSP
馬明呈（右）承認曾經為編製事後紀錄擔憂過，故與上級何昊幫反映後，得悉有港鐵代表黃智超簽署文件，遂跟從指示編製清單。（資料圖片 / 梁鵬威攝）
港鐵土木一級建造工程師馬明呈：曾為編製後補紀錄感擔憂
- 指與多名港鐵代表開會後，協議了清單屬後補紀錄，並收到指示，日期需寫上2017年2月10日。
- 清單只用作內部紀錄，且製備清單時港鐵未有其他螺絲帽的相關紀錄，故禮頓其後提供了一份草議本、涉及工程使用的螺絲帽數目及相關圖則，以便製備清單。
- 曾為編製後補紀錄感擔憂
- 製備清單時只是按照上司的指示實行
- 當時是收到上司指示要製備此份清單，加上黃智超當時對螺絲帽監督工程有信心，故之後不認為是「做緊有問題的文件」
胡宏利（左）稱後悔當時未有就工程監督備製相關紀錄。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）
時任港鐵沙中線土木工程（南北線）總經理胡宏利：後悔當時未有就螺絲帽作詳細紀錄
- 承認清單是後補紀錄，目的是為了讓港鐵顯示，在螺絲帽接駁工程上有足夠監督
- 事後製備紀錄，是為了符合QSP內港鐵需就螺絲帽接駁監督達兩成及五成要求
- 港鐵達成共識不會將清單交予政府，但最後因「行政錯誤」，清單夾附至報告中
- 對於為何未有於2015年製備清單，他形容是最理想做法，但不知為何紀錄變得簡化
- 後悔當時未有就螺絲帽作詳細紀錄
黃智超表示，上司要求他在清單上簽署。（資料圖片 / 吳鍾坤攝）
港鐵土木工程高級工務督察黃智超：上司要求在清單上簽署
- 就清單日期曾諮詢過上級，認為清單屬後補紀錄，不可寫上2015年
- 最終日期顯示為2017年2月10日，則為配合港鐵在當時展開的內部調查報告
- 重申認為清單是內部文件
- 表示上司何昊幫要求自己在清單上簽署
- 表示上司未有指派他驗收螺絲帽，故沒有保存QSP要求的質量監控紀錄
時任港鐵工程總監黃唯銘認為，不可製備任何後補紀錄。（資料圖片）
時任港鐵工程總監黃唯銘：後補紀錄等同造假
- 從未聽聞胡宏利或梁國權提及螺絲帽清單需夾附在報告中
- 指胡宏利未有提及清單是事後製備
- 認為任何後補紀錄都不可以製備，直指「等同造假」
梁國權表示，對後補清單毫不知情。（資料圖片 / 羅國輝攝）
港鐵行政總裁梁國權：對後補清單毫不知情
- 對6月15日的報告夾附了螺絲帽清單屬事後補做毫不知情
- 認為提交予的文件需要十分完整及準確，內容及紀錄都需文件佐證