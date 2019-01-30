【沙中線聆訊回顧之四】港鐵後補螺絲帽核對紀錄　被質疑等同造假

沙中線聆訊昨日（29日）正式結束，各方完成結案陳詞，委員會將於2月26日向政府提交報告。《香港01》一連兩日，就鋼筋扭入標準、連續牆擅改設計、目睹剪鋼筋過程、後補紀錄爭議四大範疇，回顧聆訊中各證人的證供。 聆訊期間，揭發去年6月，港鐵為向政府提交報告交代事件時，要求工人透過相片或記憶，製備一份東西線層板至連續牆的螺絲帽核對清單，而且日期追溯至2017年2月10日。委員會主席夏正民曾質疑，「予人錯覺、要整靚紀錄」；多名證人則解釋，是配合2017年港鐵的內部調查，而且清單本身並不打算交予政府，只作內部紀錄。 （系列之四）

聆訊期間，揭發去年6月，港鐵為向政府提交報告交代事件時，要求工人透過相片或記憶，製備一份東西線層板至連續牆的螺絲帽核對清單。（資料圖片）

港鐵近一年半後補紀錄

代表委員會的英國御用大律師Ian Pennicott盤問港鐵證人時指，港鐵去年製備了一份東西線層板至連續牆的螺絲帽核對清單，其日期追溯至2017年2月10日。多港鐵證人作供時，承認鋼筋與螺絲帽的接駁紀錄，並未有即時製備，直至政府要求港鐵去年6月15日提交報告交代紅磡站事件時，港鐵方要求前線人員，透過工地相片或憑記憶，製備了一份東西線層板至連續牆的螺絲帽核對後補清單，而且日期追溯至2017年2月10日，不過他們解釋，清單是配合2017年港鐵的內部調查，而且只作內部紀錄；惟夏正民質疑，「予人錯覺、要整靚紀錄」。

聆訊透露，港鐵、禮頓負責監督工程的質量，政府亦就此訂下標準。根據屋宇署的地盤監督及質量監控計劃（QSP），港鐵需監督最少二成的螺絲頭及螺絲帽接駁及安裝；如該結構為結構性轉換樓板，其監督程度則須提升至五成。禮頓方面，有責任作全日及持續監控地盤的所有鋼筋及螺絲頭的接駁和安裝，禮頓需核實所有鋼筋合符規格要求、已獲批的設計圖則，並穩妥地安裝及接駁螺絲頭及螺絲帽。

另外，工程有多個關鍵檢查點，包括層板鋼筋接合、準備及固定工程完成後設有一個、然後在澆灌混凝土前亦有一個，由禮頓負責檢查，了解是否合根據規格、圖則、QSP等完成，再向港鐵提交檢查及測量申請表格（RISC Form）；之後港鐵再由檢測。不過根據港鐵、禮頓證人供詞，未必完成符合要求；之後亦要製備後補紀錄。

沙中線聆訊回顧系列：

系列之一 各專家鋼筋扭入安全標準不一 龍門任搬？

系列之二 東面連續牆被擅改 港鐵資料出錯致地震

系列之三 剪鋼筋爭議各執一詞 原因、數量仍然是謎​

系列之四 港鐵後補螺絲帽核對紀錄 被質疑等同造假

結案陳詞：

委員會結案陳詞 質疑潘焯鴻自創對話 政府隨意定標準

中科結案陳詞 潘焯鴻被多方夾擊 性格差不代表講大話

泛迅結案陳詞 強調紮鐵工人已盡全力 發生剪筋屬不幸​

政府結案陳詞斥港鐵五大不足 禮頓企業傲慢、推卸責任

港鐵結案陳詞 指螺絲帽數目出錯「情有可原」並非蓄意

禮頓結案陳詞 斥潘焯鴻利用傳媒打游擊 當委員會透明

Raymond Brewster表示，在工地上不可能全時間監督螺絲帽工序。（資料圖片 / 陳晶琦攝）

禮頓紅磡站1112合約工程內的獲授權簽署人Raymond Brewster：毋須額外再作紀錄 認為禮頓設有獨立系統紀錄工序，毋須將連續牆及月台層板接駁的螺絲帽一併納入紀錄紙內

認為根據QSP，禮頓只需要有工人在工地全時間出現；至於螺絲帽接駁工程，不可能全日都有工人在旁監督

何昊幫承認，清單屬後製同意層板工程沒有任何紀錄，是不符合QSP。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

港鐵土木高級建造工程師何昊幫：紀錄屬後製 製備監督紀錄時，發現禮頓沒有就2015年的層板工程，製備任何即時紀錄或筆記本

承認清單是事後製備

日期寫上2017年，是為配合港鐵於2017年2月的內部調查

指清單只是內部紀錄，不知為何會呈交至政府

同意層板工程沒有任何紀錄，是不符合QSP

馬明呈（右）承認曾經為編製事後紀錄擔憂過，故與上級何昊幫反映後，得悉有港鐵代表黃智超簽署文件，遂跟從指示編製清單。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

港鐵土木一級建造工程師馬明呈：曾為編製後補紀錄感擔憂 指與多名港鐵代表開會後，協議了清單屬後補紀錄，並收到指示，日期需寫上2017年2月10日。

清單只用作內部紀錄，且製備清單時港鐵未有其他螺絲帽的相關紀錄，故禮頓其後提供了一份草議本、涉及工程使用的螺絲帽數目及相關圖則，以便製備清單。

曾為編製後補紀錄感擔憂

製備清單時只是按照上司的指示實行

當時是收到上司指示要製備此份清單，加上黃智超當時對螺絲帽監督工程有信心，故之後不認為是「做緊有問題的文件」

胡宏利（左）稱後悔當時未有就工程監督備製相關紀錄。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

時任港鐵沙中線土木工程（南北線）總經理胡宏利：後悔當時未有就螺絲帽作詳細紀錄 承認清單是後補紀錄，目的是為了讓港鐵顯示，在螺絲帽接駁工程上有足夠監督

事後製備紀錄，是為了符合QSP內港鐵需就螺絲帽接駁監督達兩成及五成要求

港鐵達成共識不會將清單交予政府，但最後因「行政錯誤」，清單夾附至報告中

對於為何未有於2015年製備清單，他形容是最理想做法，但不知為何紀錄變得簡化

後悔當時未有就螺絲帽作詳細紀錄

黃智超表示，上司要求他在清單上簽署。（資料圖片 / 吳鍾坤攝）

港鐵土木工程高級工務督察黃智超：上司要求在清單上簽署 就清單日期曾諮詢過上級，認為清單屬後補紀錄，不可寫上2015年

最終日期顯示為2017年2月10日，則為配合港鐵在當時展開的內部調查報告

重申認為清單是內部文件

表示上司何昊幫要求自己在清單上簽署

表示上司未有指派他驗收螺絲帽，故沒有保存QSP要求的質量監控紀錄

時任港鐵工程總監黃唯銘認為，不可製備任何後補紀錄。（資料圖片）

時任港鐵工程總監黃唯銘：後補紀錄等同造假 從未聽聞胡宏利或梁國權提及螺絲帽清單需夾附在報告中

指胡宏利未有提及清單是事後製備

認為任何後補紀錄都不可以製備，直指「等同造假」

梁國權表示，對後補清單毫不知情。（資料圖片 / 羅國輝攝）