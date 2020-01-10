【校園天地】香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校助學生提升自信心

近年學童的抗逆力備受關注，早前熱播的電視節目《理想國》以學童因抵受不住家長謾罵而墮樓自盡作為故事線，引起激烈討論，受眾家長共鳴。創校36年，以「明道立德」為校訓的香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校（84校網）近年積極改革，為減低學童壓力及推廣愉快學習，學校早前集校董、一眾師生及家長之力製作音樂影片《我喜歡返學》，影片獲傳媒廣泛報道及播放，並大獲好評。為進一步建立學童正向價值觀，學校近年致力發展「欣賞文化」，鼓勵學生樹立良好品格，同時提升學生的自信心與學習動機。

香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校致力發展「欣賞文化」，學校特別製作「獎勵冊」，助學生提升自信心與學習動機。（香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校圖片）

學校更添置扭蛋機，為推廣「欣賞文化」增添趣味。（香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校圖片）

欣賞自己 成學習動力

「喜歡被受讚美是人的天性。」任職香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校33年的梁永湛校長表示。「無論對於已在社會工作的成年人，還是仍在就學的學童來說，適當的欣賞與讚美，絕對是進步的動力。因此，我們希望建立校園互相欣賞的文化，從而提升學生的自信心與學習動力。」學校特別製作「欣賞卡」鼓勵學生和睦守禮，勤奮好學。校長每天也會走進校園不同角落與學生交流，觀察學生好行為再給予「欣賞卡」作為對他們的肯定。計畫試行兩個月，反應相當熱烈，學生對於關愛校園，課堂學習都顯得更主動及積極。為加強表揚及鼓勵好人好事，學校更製作「獎勵冊」，學生只要有正向好行為，老師都可給予印章以作鼓勵，學生若儲滿指定數量印章，可獲獎勵小禮物一份。為了增添活動的刺激性，學校更添置扭蛋機，讓學生領取獎品。推廣「欣賞文化」除了能有助學生建立正向行為，提升學習動力外，更拉近了校長、師生的距離，建立快樂有愛的校園氣氛。

欣賞別人 融入校園細節

「欣賞文化」要推廣的不只是長輩對學生的欣賞，讓學童學懂欣賞別人及身邊的事物同樣重要。現代的家庭一般只有一至兩名孩子，孩子習慣成為家庭被受關注的焦點，易養成自我中心，不懂欣賞別人。梁校長稱：「欣賞別人看似簡單，但卻容易被人忽視。」因此，學校的三年計畫以「欣賞自己、欣賞別人及關愛共融」作為發展主軸，讓孩子學懂互相欣賞，從而讓彼此互相學習對方做得好的地方，一起進步。除了「欣賞卡」及「獎勵冊」外，學校也把「欣賞文化」融入校園細節。學生可以在校園電視台點播不同語言的歌曲給他欣賞的同學聽，並說出對方值得欣賞的地方。除了可以培養學生欣賞別人的情操，也可以製造不同的語境。

多元智能 從「玩」中學

「喜歡玩亦是學童的天性。」梁校長認為學生除了需要被受欣賞及肯定外，讓學童從玩樂中學習也能有效提高學習動機。因此學校於傳統的課外活動中注入學術元素，例如英語足球，學生可於興趣中學習英語自然事半功倍。除此之外，學校也有提供新穎有趣的STEM聯課活動，例如英語科學俱樂部，老師會設計不同的課堂，如與學生一同製作軟雪糕，讓學生從「玩」中學習。學校提供30多組體育、視藝、音樂及科學等聯課活動予學生免費參與，助發掘學生潛能。每項活動均由專責老師負責，培訓及提升該方面的體藝技能、恆心及個人成就感。因此學校於體藝相關的校外比賽成績，如音樂、體育、視覺藝術等比賽也屢獲殊榮。

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（內容由香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校提供）

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