【校園天地】潔心林炳炎中學第46屆運動會　各盡所能　堅持到底

第四十六屆陸運會在九龍灣運動場舉行，今年參賽人次為873，各運動員投入比賽、努力不懈、堅持到底的精神，實在令人欣賞。師生及家長們最喜歡的環節是歡樂跑，無論校監、校長、修女、家長、校友、老師和同學聚首一堂，拿著大型的班牌、氣球、穿著具特色的班衣、一起裝扮一番，環繞運動場跑一圈。大家手牽手、愉快地跑著，樂也融融。這是每年的傳統，旨在提醒師生培養良好的運動習慣，鍛練一強健的體魄。

(潔心林炳炎中學圖片)

今年有幸邀請了香港女子重劍代表江旻憓Vivian擔任閉幕禮頒獎嘉賓。Vivian在香港出世後移民加拿大溫哥華，6歲返香港，11歲開始學習重劍，13歲已經攞2007年全國少年錦標賽U17組冠軍。她2012年成功考進美國史丹福大學，國際關係學士學位畢業。2014年亞洲運動會，勇奪香港銅牌。她在2017年左膝十字韌帶撕裂，但她沒有因腳傷而放棄，反而在養傷後繼續操練，愈戰愈勇，在世界級賽事取得佳績。2018年底出戰雅加達亞運會，更為港隊更添兩面銅牌。她為明年在東京舉辦之奥運作準備。她勉勵潔心同學要多做運動，強身健體。遇到困難也不要輕易放棄，努力求上進，成功在望！

陸運會終曲終人散，留在各人心裏是愉快的回憶和永不言敗的鬥志！陸運會提供了全體同學難得的另類學習機會，當日除了運動員外，還有裁判、工作人員、啦啦隊、社職、制服團體等，所有師生各司其職，互相配合，發揮了團隊精神，令陸運會順利完成。

（內容由潔心林炳炎中學提供）

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