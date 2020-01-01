【校園天地】青衣商會小學 - 「不一樣的聖誕音樂會」

一切都是從學生Thomas跟老師一起閱讀了便宜熊的故事後開始。Thomas看了故事便發了多個電郵去尋找小熊，終有人回覆，替他圓夢！他的經歷引發學校今年為家人(嘉賓、家長和全體員生)來一個「創新•實踐•體驗」的「不一樣的聖誕音樂會」。

圖書館主任現場示範親子共讀技巧。（青衣商會小學圖片）

聖誕節前夕，青衣商會小學舉辦了一場充滿暖意的親子共讀音樂會。場景佈置，務求「真實」，又運用四種藝術元素把故事情節活現眼前，帶領我們全家人投入故事世界，體驗共讀樂趣，學會珍惜！

完美混合四種藝術元素 觀眾尤如親歷其境

為了給所有家人嶄新的體驗，我們的「不一樣的聖誕音樂會」是以音樂、英詩朗誦及

即時話劇貫穿泰迪熊故事，在傳達作者的信息之餘，更讓我們的家庭成員體驗共讀的

吸引之處。

平日莊嚴的學校禮堂在這普天同慶的日子化身成英式家居，師生及家長坐在聖誕樹和

暖烘烘的火爐旁，共讀山姆．麥克布雷尼（Sam McBratney）的新作《最親愛的熊寶

寶》。故事由一位小女孩一次大意與心愛的泰迪熊分離說起，泰迪熊輾轉流落各處，

與不同人生活，受到不同對待。

我們的學生以即時話劇，又配以音樂，把小朋友淘氣與不珍惜玩具的態度繪形繪聲地

活現出來。集誦隊的同學以充滿情感的聲線，娓娓道出泰迪熊的無奈，但縱然他的身

體變得又破又舊、千瘡百孔，但他依然深信總有一天會與摯愛的小女主人重逢，充滿

了希望。

+ 5 + 4 + 3

現場尋找故事主人 比傳統禮物大抽獎更具意義

場內學生都替泰迪熊的處境感到擔心，很想為他找到懂得珍惜他的主人。他們從沒想到，他們的老師，預早為他們準備了二十多隻泰迪熊，以抽籤方式替熊熊在同學中找主人，小熊的衣服上繡上了主人的名字。公佈「主人」名字的一刻，同學們特別興奮，可能是泰迪熊的故事，令他們產生一種失而復得的感覺，簽署承諾書儀式，加強了主人和小熊間的聯繫。

「玩具」盛載了別人對我們的愛、關懷及珍貴的回憶，因此我們要珍惜它們。

大家都以為音樂會隨著故事完結而結束，但事實不是這樣，體驗閱讀音樂會後，大堂正展現Thomas尋找小熊的夢想成果。感謝Wise Kids Toys及德國百年泰迪熊品牌Steiff的贊助，借出小熊給我們展覽，讓我們看到泰迪熊優雅及富歷史價值的一面。

（小熊展期：2019年12月20日至2020年1月13日）

（內容由青衣商會小學提供）

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