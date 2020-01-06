【校園天地】德萃小學學生自拍真人SHOW　體驗劏房貧窮問題

要讓學生關心香港貧富懸殊的問題，從來都不是叫學生把「基尼係數」這一詞抄寫十次來學習，最有效的教學方法，是用體驗學習的方式，讓學生親身經歷貧窮，讓孩子們「同理」而不是單單「同情」今天香港的一個重要的社會議題。

同學們探訪廣告公司，學習如何製作巿場宣傳計劃。(德萃小學圖片)

德萃小學由上個學年開始參與「DreamStarter啟夢者計劃」，讓學生透過共享資源、經驗分享以及眾籌等方式，用創新思維為社區帶來改變的能力和志向，學習企業家精神，敢於迎接未來挑戰的同時，關注社會基層人士生活問題。學生們會在老師協助下，用一年時完成「追夢」的旅程，讓學生會走入社區，從身邊事物出發，了解不同環境及文化，從而為自己關心的社群或議題訂立一個夢想計劃， 嘗試為社區及生活帶來正面的改變。

這班來自「Bilibala Creative 無窮創意」小組的學生，是德萃小學DreamStarter組別之一，他們為了提升香港人對貧窮問題的關注，決定用一年的時間來製作巿場宣傳計劃。經學生們透搜集資料，及探討香港的住屋、在職貧窮及資源分配不公等問題後，他們決定拍攝一輯「真人show」，一邊可以親身體驗貧窮生活，令一方面可以用短片的方便來提高他人有關的意識。

學生們在九月起已經開始籌劃「真人Show」的製作，他們計劃在一整年裡，親身居住板間房、在酒樓洗碗、當豬肉檔學徒、在豬場養豬及當髪廊洗頭學徒等，並把整個過程拍攝紀錄，製作成一輯「真人Show」，分享同學們的親身經歷，從中以小孩子的角度，讓學生自己及觀眾思考貧窮人士在低學歷或低競爭力下，如何找到工作的機會；板間房能否真的幫助這些貧窮線下的人士等真實的社會問題。

在這個計劃的首階段，學生們首先需要在學校裡組成一間「宣傳製作公司」，目前的學生成員有十三位。在剛過去的十月，小組負責老師黃浩斌，就獲得一間廣告公司的支持，讓學生可以到廣告公司實地考察真實工作流程，聆聽廣告創作人講解，如何將一個沉重或無聊的題材變得有趣，以及怎樣透過不同的角度及手法來吸引觀眾。學生亦同時了解到視頻製作的工作流程，如何將創意轉變為視覺形像來打動觀眾。

學生們的貧窮真人Show計劃目前只在部署階段，他們正在繼續尋找不同的媒體，或相關可提供工作經驗的機構，成為學生們的DreamBacker，協助學生追逐「真人Show」的夢想。

（內容由德萃小學提供）

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