【校園天地】潮公模擬面試暨開放日　講授升中須知家長讚譽

子女能否升讀心儀中學，很大程度上取決於其面試的表現。港九潮州公會中學(後簡稱「潮公」)去年底舉辦模擬面試工作坊，一如既往，吸引了大批小六學生的家長報名參加。多位家長於工作坊後均表示，模擬面試能讓其子女親身經歷升中面試流程，而由該校老師親自撰寫的評語及評分，也極具參考價值，讓他們可針對子女的強弱項，進一步提升子女的面試表現，務求達致精益求精。

(港九潮州公會中學圖片)

潮公於去年12月7日星期六舉辦了「升中模擬面試工作坊暨學校資訊及開放日」。該校已是連續第三年舉辦升中模擬面試工作坊，一直以來深受小六學生的家長歡迎。今年工作坊截止報名前，所有面試名額均已爆滿，須加開額外名額盡量滿足需求。由於模擬面試由該校正式教師擔任考官，當中更包括多名外籍英語教師，因此參與的小六學生可以親身感受到真正升中面試的具體流程及面試氣氛。

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除了安排小六學生參與模擬面試外，潮公更為蒞臨的家長提供升中資訊講座，講解升中的資訊，包括一些重要的日程以及升中面試須知等。及後，該校亦向家長介紹該校的資訊，讓家長了解更多中學的運作及學生的學習模式等。此外，該校更展出其學生的筆記本和功課，讓家長了解中學生的學習過程。很多家長均對該校學生認真摘錄筆記的習慣予以高度肯定，亦讚許模擬面試對其子女幫助甚大。

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同日，該校亦於地下有蓋操場舉行開放及資訊日，除了該校學生及同區坊眾外，很多剛完成模擬面試工作坊的家長及學生也即場參與，氣氛非常熱烈。開放日設有多個有趣並以各學科為主題的攤位遊戲，包括大型的電流急急棒以及運用STEM原理製作的空氣炮等，參加者均玩得十分投入、樂而忘返。成功完成遊戲後更可換取獎品，其中更包括於夾公仔機中夾取心儀公仔，甚受參加者歡迎。

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（內容由港九潮州公會中學提供）

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