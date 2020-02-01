【武漢肺炎．最新】一名的哥接載第12名確診者　衞生署籲盡快致電

武漢肺炎疫情在港持續，衞生防護中心昨晚（1月31日）公布第13名確診者。患者為一名居於黃埔花園十一期1 座的39歲男子，過年前乘搭高鐵到武漢探親，昨日開始發燒，並到伊利沙伯醫院求醫及入院接受隔離治療。 截至今日凌晨2時，內地總確診人數逼近一萬人，達到9,800宗。瑞典、俄羅斯、英國現首宗病例。

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【02:20】衞生署衞生防護中心就本周四（1月30日）確診的第12宗個案調查發現，一名曾接載該名75歲男病人的男的士司機為個案的密切接觸者。中心呼籲該名曾於1月24四日下午約3時15分至3時30，從青衣長康邨康順樓對出巴士站路口接載男病人及其妻子到瑪嘉烈醫院的的士司機，盡快致電中心熱線（2125 1122，每日由上午8時至晚上9時）。

該名確診病人居於青衣長康邨康美樓。他於1月22日出現咳嗽及呼吸困難，24日到瑪嘉烈醫院求診並入院接受治療。病人的呼吸道樣本透過加強化驗室監測昨日證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定並在瑪嘉烈醫院接受隔離治療。

【01:30】武漢肺炎在港爆發。熱血公民鄭錦滿昨日(31日)於FB發帖，稱接到消息，一名60歲多歲男子從東莞來港犯事，被捕後羈押在荔枝角收押所，期間有咳嗽及發燒，現在伊利沙伯醫院留醫，等待檢測報告。懲教署回覆指，荔枝角收押所昨有在囚人士出現發燒及懷疑肺炎，已轉送公立醫院檢查及診治。

【武漢肺炎】荔枝角收押所疑現個案 懲教：疑肺炎在囚者已送公院

【00:00】 瑞典、俄羅斯、英國現首宗病例

瑞典於昨日(31日)證實該國確診首宗病例。患者為女性，曾經前往武漢，於上星期乘飛機抵達瑞典，目前正在接受隔離治療。俄羅斯亦宣布有兩宗確診病例，兩名患者為中國人，分別於外貝加爾邊疆區和秋明州確診，目前情況穩定。英國亦於同日宣布首次出現武漢肺炎確診個案，兩名患者來自同一個家庭，現在紐卡素的醫院接受治療。

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