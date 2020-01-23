【校園天地】《愛發夢，敢創造》基督教聖約教會堅樂第二小學

基督教聖約教會堅樂第二小學(下稱「堅二」)又展開新一年DreamStarter 啟夢者課程，該課程透過體驗式學習，讓學生尋夢，並從小培養學生運用創新思維為世界作出改變。今次我們先探討一下「堅二」學生在關心社會及運動這兩大範疇中想解決甚麼問題，並作出改變。

(基督教聖約教會堅樂第二小學圖片)

在關心社會夢中，「貓的大本營」是其中一個組別。他們想做一間貓屋，讓人可以「連貓帶屋」的送給想領養的人。世界上有大量的流浪貓，面臨飢餓甚至死亡，如運氣不佳的貓，可能會被人抓住再人道毀滅。運氣好的流浪貓，可能只是佔極少數。有見及此，組員突發奇想，希望可能幫忙流浪貓找一個新的家。組員一方面希望設計一間新的貓屋，讓流浪貓暫居，直到時間合適時，便「連貓帶屋」把貓兒先去健康檢查，再將牠們送給想領養牠們的學校或一般家庭；另一方面，組員亦希望籌募金錢，將收到的捐款轉贈關注流浪貓的組織，讓更多流浪貓有更適切的生活。

(基督教聖約教會堅樂第二小學圖片)

「消除疲勞GO！GO！GO！」這一組學生們的計劃，是從觀察家人的需要開始……

他們留意到家人平日要外出工作賺錢，下班後也要做家務，未必有足夠的休息時間，身體十分疲累，所以他們決定想辦法幫助家人消除疲勞。在商量計劃期間，也有學生提出學校的校工叔叔姨姨也會因為體力勞動而導致身體疲勞。所以他們鎖定計劃是為體力勞動的人消除疲勞。

(基督教聖約教會堅樂第二小學圖片)

「尊美聰長者會所」是由14位小六同學(會員)籌組，現在仍處於起步階段，目標是與老友記同行，一齊運動、一齊腦動、一齊喜動。

老友記要運動，因為好多老友記有體弱的情況。會員改良了一套十多分鐘的「堅樂健康操」動動手動動腦，一起改善體能和伸展筋骨。老友記要腦動，因為好多老友記沒有記性，甚至有認知障礙。會員想到與老友記一起玩桌上遊戲，把自己最喜歡的事情與老友記分享。老友記要喜動，因為好多老友記只是一個人居住，比較孤單、容易發悶。會員有時間陪陪老友記，傾偈講故事，開開心心好重要。

尊美聰長者會所，沒有會址、只有會員，會員可能移動到公園、安老院、醫院，總之與老友記一齊運動、一齊腦動、一齊喜動。

(「尊美聰長者會所」會員一齊運動、一齊腦動、一齊喜動。)

如欲了解更多詳情，可到以下網頁瀏覽：

貓的大本營： https://dreamstarter.collaction.hk/s/cat_house/

消除疲勞GO!GO!GO!： https://dreamstarter.collaction.hk/project/story/1194/

尊美聰長者會所：https://dreamstarter.collaction.hk/project/story/1199/

日日做運動 包你身體無病痛：

https://dreamstarter.collaction.hk/project/story/1201/

創新運動組: https://dreamstarter.collaction.hk/project/story/1192/

https://www.youtube.com/watch?v=AC4bTF4tF04

（內容由基督教聖約教會堅樂第二小學提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com