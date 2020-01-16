【校園天地】新界婦孺福利會基督教銘恩小學　衝破障礙台上顯光芒

社會新聞
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在剛過去的1月8日，DreamStarter巡迴兒童募資日終於來到銘恩小學。在各位小夢想家與老師的準備

下，各個組別都在台上盡顯光芒，務求盡善盡美，為自己組別籌得足夠資源完成夢想。

(新界婦孺福利會基督教銘恩小學圖片)

關心社區　創意無限

銘恩小學今年DreamStarter的主題為關愛長者與殘疾人士，及無塑社區，各組都發揮其創意，在台上展示了他們千奇百趣的夢想。有的要到不同的學校演出戲劇，喚醒大眾對濫用塑膠的關注；有的要為長者獻唱金曲及製作健康小食，讓長者感受愛；有的要用廢棄塑膠製作大型裝置藝術，讓人欣賞時又不忘塑膠垃圾驚人的數量。每組都各有特色，嘉賓亦拍案叫絕。

(新界婦孺福利會基督教銘恩小學圖片)

(新界婦孺福利會基督教銘恩小學圖片)

傳揚愛心　關懷送暖

無論組別的夢想是甚麼，或大或小，銘恩小學的孩子都謹記著「愛」。即使個子小小，發出的光芒也定能照亮這個社會，傳愛送暖。各組別正開始向夢想進發，稍後會在Collaction的小組專頁中發放更多資訊。準備好跟銘恩小學孩子發夢的您，可以到Collaction各個小組的專頁留意他們最新的動向，人力物力上支持他們！

Collaction各小組專頁：
https://www.collaction.hk/hackathon/home/37/

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（內容由新界婦孺福利會基督教銘恩小學提供）

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