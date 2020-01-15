【校園天地】滙基書院(東九龍)擁抱改變　敢於夢想

今年已經是滙基書院（東九龍）第二年參加DreamStarter啟夢者計劃。我們中二級的同學自行分成十五組，一齊向夢想出發！為使同學對聯合國提出的17個可持續發展目標(SDG)有更全面的認識，在各組開始構思夢想主題前，全體同學先參與三節SDG創意策劃師工作坊，體驗「2030 SDGs遊戲」，深化對這些目標的認識及探究其解決方案，之後嘗試把解決方案付諸實行。

「Pod Savers」組別的同學認真地為募資日作準備及拍攝宣傳短片。(滙基書院(東九龍)圖片)

DreamStarter是一個體驗式的尋夢之旅，認識了聯合國17個世界持續發展目標後，同學便開始構思不同的夢想項目，希望能將目標實踐，並幫助有需要的群體。本年度的夢想主題比去年更多元化，夢想項目的受眾對象包括長期住院兒童、孤兒、獨居長者、視障人仕、清潔工人和露宿者等，此外亦有不少組別對於海洋生態和陸上瀕臨絶種動物表示關注。同學運用創新思維，加上同理心，希望合力為社區以至世界帶來改變。

一眾嘉賓為聯校兒童夢想巡迴募資日揭幕。(滙基書院(東九龍)圖片)

為了使更多人認識同學的夢想並籌集外間支持，在去年12月4日，本校與真道書院合辦了兒童夢想巡迴募資日，兩校師生和家長並一眾DreamBackers共聚一堂。三十一組同學輪流在台上介紹自己的夢想項目，場面熱鬧。校長和DreamBackers就同學的項目提出寶貴意見，更表示可以給予各組同學不同方面的支持，使同學距離實踐目標又走近一步了！尋夢的路雖然充滿挑戰，但相信只要同學懷著信心，並在過程中學習企業家的精神，定必能夠把夢想實現。

「海擦王」組別的同學向DreamBackers及來賓展示一部海灘垃圾吸麈機 的模型。(滙基書院(東九龍)圖片)

近年，香港的人口老化問題日益嚴重，有不少的組別都關注長者的需要。其中『已「獨」不回』組別便是關注獨居長者的家居衛生以及心理健康，同學希望能設計棋盤遊戲，讓玩家投入獨居長者角色，體驗長者日常生活的困難和需要，從而引起對獨居長者的關注，並知道現今社會給予他們什麼資源。而另一組別「紫愛善」則希望為長者設計智能防紫外線窗簾，產品設有紫外線感應器，當紫外線指數達到中至高等水平的時候，就會自動關起，遮擋刺眼陽光，令長者不用經常為開關窗簾而煩惱，減低長者因炎熱的天氣而中暑的情況。

另一個備受社會關注的議題是環境污染，同學對海洋生態和污染問題特別關心。「海擦王」組別發現海灘的垃圾越來越多，會影響海洋生態和海灘的外觀，因此同學希望能發明一部能吸去海灘垃圾的吸麈機。另一組別『「海漩」而歸』亦希望設計一部機器收集海洋裡的固體垃圾，如膠袋、塑膠水樽等，還原清潔的海洋。而「Pod Savers」組別將會設計一個有關中華白海豚保育的遊戲程式，希望提升大眾對保護海洋生物的意識。

下一步，同學將會進入社區，從身邊事物出發，了解不同環境、文化，學習與不同的持份者溝通，明白他們真實需要，然後運用創意、共享資源及STEM等方法，使自己的產品更為「貼地」，希望能真正為社區及生活帶來新改變，共創一個更美好的世界。

（內容由滙基書院(東九龍)提供）

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