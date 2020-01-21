【校園天地】Pitching初體驗　真道書院邀生命鬥士「扭」出新視野

從尋找自己的夢想意念出發，到號召同學組成小隊，搜集資料，了解受助對象的需要，各個小隊的夢想正式在募資日啟航，進入第二階段。各組在爭取Dreambacker支持的過程中，有些組別得到好幾個企業的垂青，願意支援；有些組別卻落空了，暫時未有支持者。模擬商業世界裡，競爭就是如此殘酷。學生們該怎樣面對呢？學校又怎樣透過生命故事勉勵學生扭出新視野呢？

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「媽寶計劃」創意改變育嬰室

真道書院聯同東九龍匯基書院於去年12月4日舉行夢想募資日，兩間學校的DreamStarter近50組在當天下午一起Pitching，希望爭取DreamBacker的支持。

獲得較多DreamBacker 支持的一組是「媽寶計劃」，她們是6位中三級的年輕人，看到

哺乳媽媽因外出時找不到育嬰室，可能要被迫到洗手間處理母乳，極不人道。她們希望研發一個「育嬰室指南APP」，讓哺乳媽媽可以搜索到最近的育嬰室，也可以提前預約，減省等候時間，媽媽就可以更輕鬆。徐同學坦言上台面對幾百位觀眾做pitching真

的很緊張，得到幾位DreamBacker 在回應表上寫上YES，更是喜出望外，決心要做得更好。究竟是甚麼讓他們的夢想脫穎而出？殷同學笑言：「或許DreamBacker看到這個APP的商機，我們可以在平台上載入育嬰產品的廣告，有收益就可以持續發展，推動更多商場增設及優化育嬰室，幫助更多媽媽。」

我的生命 我的決定

在現實競爭裡當然是有人歡喜有人愁，組別「我的生命我的決定」，關注人在健康時就可預留醫療指示，避免過度施救，他們想建立DNACPR (Do Not Attempt CPR) form網站讓巿民作出登記。雖然他們的意念在當日沒獲得在場的DreamBacker支持，但萬同學沒有氣餒，反而更積極修訂計劃，主動尋找外界支持。萬同學特別感激的是Paul Sir , 他的經歷教導大家，沒有克服不了的困難，只有不夠堅決的心。

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不要高估問題 低估自己的能力

萬同學口中的Paul Sir正是學校邀請為同學們打下的強心針的生命鬥士，他在Pitching Day後為全級同學分享他的人生故事。Paul Cheng 鄭栢禮先生，患有遺傳性青光眼，本來是銀行的人才培訓總負責人，企業演說家。在54歲那年失去視力，但他決心過上正常人的生活。萬同學說他印象最深刻的是Paul Sir分享擠牙膏的故事。在剛失明時，Paul Sir連最基本的日常生活都有困難，擠出的牙膏總是丟進洗手盆裡。他一度很沮喪，認為自己是廢人，只能絕望等死。但天生樂觀的他動念一轉，把牙膏擠進口裡，牙膏就肯定不會掉。是的﹗人總是在高估問題，低估自己。就像扭計骰一樣，全球懂得玩的人不足1%，這是一個充份被誤解的遊戲，人們總以為扭計骰很難，但事實上找到方法就會很容易。萬同學認為這是一個很好的提醒，只要不放棄，換一個角度就會另有一片天地。Paul Sir現在致力推動傷健共融，他開班授課，不論傷健，一起學玩扭計骰，還計劃在今年2月22日舉辦扭出新視野，同創世界紀錄250人觸覺盲扭大會。

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無論是「媽寶計劃」還是「我的生命我的決定」，距離成功可能很遠，也可能只是一步之遙，學校希望藉Paul Sir的故事，勉勵同學：遇到問題時，扭轉思考角度，只要不放棄，必能扭出困境。以行動實踐夢想，你我都可以！

（內容由真道書院提供）

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