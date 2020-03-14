【新冠肺炎・最新】本港確診個案直逼140　入境家居檢疫今增強

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，本港累計增至138宗個案，當中137宗為確診、1宗仍屬疑似個案。最大年紀患者維持為91歲（第29宗個案），最小則創新低，是一名只有歲半的男嬰（第133宗個案），他與父母在上月29日由倫敦返抵本港，入住外公外婆的住所，父母及外公近日都已確診。

政府今日（14日）起對入境前14日曾到日本北海道，以及意大利、德國、法國及西班牙部分地區的港人及旅客，實施強制檢疫，但毋須到檢疫中心隔離14日，只是家居檢疫。有關政策會於下周二（17日）凌晨起修訂，並再次准許非港人由韓國入境，同時由歐洲神根地區26國入境者，一律要強制家居檢疫14日。