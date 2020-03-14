【新冠肺炎・最新】本港確診個案直逼140　入境家居檢疫今增強

撰文：陳晶琦
最後更新日期：
新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，本港累計增至138宗個案，當中137宗為確診、1宗仍屬疑似個案。最大年紀患者維持為91歲（第29宗個案），最小則創新低，是一名只有歲半的男嬰（第133宗個案），他與父母在上月29日由倫敦返抵本港，入住外公外婆的住所，父母及外公近日都已確診。
政府今日（14日）起對入境前14日曾到日本北海道，以及意大利、德國、法國及西班牙部分地區的港人及旅客，實施強制檢疫，但毋須到檢疫中心隔離14日，只是家居檢疫。有關政策會於下周二（17日）凌晨起修訂，並再次准許非港人由韓國入境，同時由歐洲神根地區26國入境者，一律要強制家居檢疫14日。
▼全球大流行 球星影帝確診 多國進入緊急狀態▼
+10
+9
+8
昨日總結：【新冠肺炎・3.13】歲半男嬰與外公同日確診 一家五口四染疫
【新冠肺炎】2人遊歐洲返港後確診 30歲女子本周日到清水灣行山
一圖看清海外抵港人士衞生檢疫安排。
▼部份確診政要名人▼
+5
+4
+3
▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼
+10
+9
+8
涉及入境檢疫
【家居檢疫】增逾千住址至1.3萬個 明星豪宅Kadooria上榜
【新冠肺炎】何栢良促英法德入境強制檢疫 張竹君爆料：快有公布
【新冠肺炎】下周二起歐洲神根地區26國抵港者 需家居強制檢疫