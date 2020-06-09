【校園天地】德萃小學DIY口罩收納套　送上復課的衛生窩心提示

今年初，一場疫症籠罩整個香港，整個城市在這驚濤駭浪中顯得黯淡無光。德萃小學四名同學參加DreamStarter計劃，在四月初舉辦了一個為香港打氣的活動: 「童」舟共「製」，一個七百萬厘米的夢想。每個家庭自製一個小舟行走數十厘米，寓意同舟共濟，縱然小舟在驚濤駭浪中前進，但同心協力，共同為香港打氣。現在一個多月過去，停課四個多月的日子漸漸進入終幕，即將拉起復課的帷幕，在陰霾中前進的小舟似乎看到了曙光。

德萃小學 DreamStarter「童」舟共「製」 組員在 4 月發 起一個為香港打氣的活動：「童」舟共「製」，一個七 百萬厘米的夢想。(德萃小學圖片)

復課在即，牽動千家萬戶。DreamStarter「童」舟共「製」的組員設身處地思考，發現有一個重要的問題困擾大家。那就是疫情防控形勢下開學復課，師生在校需要佩戴口罩，但在學校小息享用零食時，則會面臨「口罩要放在哪裡 」的困擾。臨時摘下的口罩無論是直接裝在衣兜裏，還是內面朝上放在桌子上都極易造成污染;即便使用食品袋盛放，戴過的口罩也會因不透氣而滋生細菌;學生們還可能因為放錯或忘記產生錯戴和丟失的情況。

面臨這個困境，「童」舟共「製」的組員開動自己的小腦筋，提出自己動手製作口罩收納套，為口罩「安家」。

「童」舟共「製」 組員為大家示範小舟行駛的實驗， 寓意同舟共濟，縱然小舟在驚濤駭浪中前進，但同心協力，共同為香港打氣。(德萃小學圖片)

看似簡單的事情卻最花心思

四名組員在視覺藝術科及科學科鄺老師的指導之下，運用軟件設計口罩收納套的尺寸大小，以及製作「童」舟共「製」小組的組徽。小組組員初時以為只需要輸入數字設定尺寸便可，怎料到他們需要由零開始，設計口罩圖形大小外也需要留意加入栓口罩橡筋的小孔。整個過程中，免不了出現「一子錯，滿盤皆落索」的情況，做錯一小步驟就無法製作出收納套的模板。這時候組員們禁不住嘟囔:「看這小小的口罩收納套，背後原來要花這麼多心思! 」最後，經過一番努力，他們終於設置好收納套的模板，還在口罩收納套上增添了不同的學校縮寫設計。

當他們運用酒精清潔雙手後，拿起紙張去列印出口罩收納套，凝視打印機挪動，臉上全是雀躍。不同設計的小小口罩收納套，寫上自己的名字，既避免了口罩的污染，還不會搞混淆，丟失。「童」舟共「製」的組員嘗試為口罩「安家」，讓大家安心。DIY口罩收納套，是學生這份「童心」對校園疫情防控的響應，更體現了期盼回學校上課的心情。

珍惜返校學習時光

小學生在疫情防控期間復學的挑戰大，校方嚴從實做好了疫情防控工作，體溫檢測、消毒、設置安全距離等等。而身為學生也能為疫情防控出一分力。「童」舟共「製」組員拍下校內宣傳影片，他們穿起數個月沒有穿上的校服，模擬回校復課後的小息情景。他們希望能透過影片提醒其他同學要注意細節，在復課小息時要將口罩妥當擺放在口罩收納套裏。

復課在即，歡欣笑聲再次回蕩在校園，一場疫症讓同學們意識到面對面上學的時光原來是來之不易，在同學們面前展開笑顏也不是必然。德萃小學DreamStarter「童」舟共「製」的組員希望為同學送上 DIY口罩收納套，為口罩「安家」，鼓勵同學們復課後留意衛生細節。更重要的是「童」舟共「製」組員都希望大家同舟共濟繼續同行，不負韶華，相信脫下口罩展開笑顏的一天會如期將至。

（內容由德萃小學提供）

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