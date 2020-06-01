【校園天地】九龍三育中學復課抗疫DIY　高中同學也要出一分力

疫情停課初期，全港老師都花盡心血，建立網上電子學習平台，規劃學習流程；不少學校更關懷同學的心靈需要，陽光電話、拍攝打氣短片等新意層出不窮。現在復課在即，為令同學可以在安全環境下順利學習，校方又須推行一系列校園防疫措施，購置物防疫物資，改善設備等，連串的工作，令教育界忙得不可開交。

九龍三育中學在三月初得有心人捐出款項，並成功採購了一大批口罩，連同學校社工找來的防疫物資全數派發給學生及家長，紓緩了不少家庭防疫物資短缺之困。老師亦主動為基層同學張羅電子裝置、上網數據卡等，協助同學順利進行網上學習。

（九龍三育中學圖片）

現在復課了，學校亦準備了各項防疫物資、添置新型飲水機，亦在學生活動範圍安裝了膠屏風，盡量令同學可保持足夠的社交距離。老師就花盡心思了，同學方面呢 ? 幾名學校高中STEM小組成員也不甘後人，主動發掘小心思，善用學校的現有器材及設備，以繪圖軟件及立體打印機，製作不同款式的口罩扣帶，期望復課時可送給老師及同學。

中五級的曉盈同學想到復課後即使是半日上學，同學在校園內一刻也不能除下口罩，可能會有不舒服的感覺， “覺得焗就一定的，最慘是口罩戴得久，耳朵會痛......，我們打印了適合頭型的口罩扣帶，可按頭的大小調節口罩橡筋的長度，老師試過都覺得舒!”她及其他小組成員對製成品的效果都沾沾自喜。中五黃敏坤同學修讀理科，也是STEM小組成員之一，他認為電腦設計繪圖最花心神，在物理老師黃Sir的指導下，最後順利完成，第一次試用刻有學校名縮寫的製成品時實在興奮。另一成員薜金海同學之前亦參加過校外的立體打印學習，體驗利用航拍機收集測量地理資訊數據，成功以立體打印出大型校舍模型。

（內容由九龍三育中學提供）

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