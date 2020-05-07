【校園天地】香海正覺蓮社佛教陳式宏學校再續夢想

香海正覺蓮社佛教陳式宏學校(下稱式宏家)參與DreamStarter計劃已踏入第三個年頭，式宏家希望透過計劃讓同學們為社區帶來改變，並懷着「我能行」的精神去解決未來的困難和挑戰。 本年度式宏家共有49個「啟夢者計劃」，其中有些計劃涉及環保和保育的課題，與聯合國為未來提出的17個可持續發展目標（SDGs）有關，是為共創永續社會定下的夢想。

「您唔要，我要，創意樂器DIY!」

他們選用一些可再用的物料，如鐵罐、膠管、金屬板、紙筒，配合组員做創意，製造出不同的樂器，透過這些樂器，創作樂曲，配上環保歌詞，希望能為世界帶來歡樂，讓小朋友認識環保的重要，並同時鼓勵他們發揮創意，自製樂器，既可自娛，又可為世界增添樂趣，更可藉此發放環保訊息！

(香海正覺蓮社佛教陳式宏學校圖片)

「有得梘 就有得減」

夢想計劃提倡減少包裝，避免製造更多的固體廢物，減慢堆填區飽和的速度。為顧及購買液體貨品而無法實現「裸買」，所以同學提倡使用手工皂來代替洗潔精、沐浴露、洗手液。

「藝術回收」搣、搣、搣

「報紙」、「紙皮」都是可回收的物料。小組的同學們希望以藝術觸覺，把報紙中的色彩以撕貼的方式在紙皮上創作畫作，佈置校園。「廢物」除了可以回收再生外，其實把它們的價值重現也是另一再生方法，希望藉我們的創作啟發大家多發現生活中存在的美。

「盒」力回收

香港每年丟棄數以萬公噸的紙包飲品盒，數目多達26億個，足以鋪滿4,360個香港大球場，花費納稅人逾一千五百萬元去處理。紙包飲品盒是可回收再造的資源，若丟棄堆填區，等同浪費資源，更加快令堆填區飽和，加劇香港廢物問題。同學希望藉著此夢想計劃喚醒市民大眾對環境保育的意識。

「蝶蝶不憂」

蝴蝶具有獨特的生態、科學和經濟價值。都市化令到蝴蝶棲息地大大減少，在平衡的生態系中，蝴蝶是不可或缺的一環，所以我們必須保育蝴蝶。同學在短時間內要經歷親手養的毛蟲變成一隻蝴蝶，最後死亡。透過蝴蝶的一生，告訴同學「生命」是怎樣一回事。

希望復課後，式宏家的同學們再續尋夢，更加關心身邊的人和立志貢獻我們的社區，透過不同的方式去保護環境，保育這個地球，宣揚和發揮「環境保護」的信念，為未來世界努力。

想進一步了解我們式宏家的夢想項目，請瀏覽本校網頁或

https://www.collaction.hk/hackathon/submission/30/

（內容由香海正覺蓮社佛教陳式宏學校提供）

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