【校園天地】天主教領島學校製編程遊戲　正面面對「疫」境

全港學校停課將近三個月，不少學校推行網上教學，讓學生在停課期間時期做到「停課不停學」。除了進行實時教學直播課堂和拍攝教學短片讓學生在家學習外，有學校更行多一步，以具創意的方法，培養學生關愛社區和積極面對疫境的正面態度。天主教領島學校不但重視學生學習學科知識，還著重學生的品德培育及公民意識的建立。有見及此，天主教領島學校與本地編程機構「一小時編程香港」(社區編程教育) 合作，以「齊編程・同抗疫」為主題，透過編程遊戲，將愛傳播社區。

「齊編程 同抗疫」

停課期間亦無阻學生化身小天使服務社會。領島的電腦小精英不僅擅長編程，而且很關心社會。領島學生發揮創意，把編程知識學以致用，編寫了一個以消滅病毒為主題的「齊編程・同抗疫」Scratch遊戲。他們更把遊戲教學帶入家中，令社區人士可以居家編程。

學校老師和四位編程精英學生在兩次的「一小時編程香港」活動中擔任導師，透過編寫「齊編程・同抗疫」Scratch 遊戲，教導社區人士學習運算思維。課堂以「玩－想－編」(to play-to think-to code)教學法引導參加者學習，讓他們先玩和感受，再透過網絡平台共同討論和啟發思考，逐步體驗編程的樂趣。兩次的工作坊好像故事一樣，讓參加者感覺化身遊戲主角，一邊學習編寫程式，一邊把病毒惡魔打倒。

(天主教領島學校圖片)

活動結束後，一位學生的家長反映從未見兒子如此投入，並在課堂後「機不離手」，編寫遊戲的「加強」版本。另一位七十歲的參加者表示活動讓他大開眼界，令他十分感動，不僅是運算思維能力的提升，更重要的是，同學們拉近了他和現今網絡世界的距離，為他帶來希望。

是次一小時編程香港的負責人張澤松博士欣賞導師運用專業的教學法和技巧，課堂運作十分流暢，帶領參與者抽絲剝繭，分析事物關係和發生先後，讓一個不簡單的編程遊戲頓時變得容易。

透過是次編程活動，學生能運用所學的同時，亦能為社區打打氣，發揮領島人關愛的特質，在「疫」境中以正向態度迎接挑戰。

重視編程教育 全港32間先導計劃學校

天主教領島學校自2017年參加了由賽馬會慈善信託基金主辦的小學運算思維教育計劃CoolThink@JC，成為計劃中全港32間先導學校之一。學校一直以提升學生的邏輯、運算思維和創意能力為目標。近年學校致力把運算思維教育推展至社區，舉辦多場的Hour of Code 一小時編程活動，設計了不同程度的編程工作坊，讓不同年紀的小朋友們都能「編」得其樂。

（內容由天主教領島學校提供）

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