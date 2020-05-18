【校園天地】教學「嚴」中有愛　抗疫「炎」中有愛

一場突如其來的新型冠狀病毒（COVID－19)，令香港各行各業遭受沉重打擊，就連教育界也來了一場翻天覆地的改變。停課接近三個月，為免教學進度受阻，不少學校皆全副武裝、馬不停蹄地開展網上教學，一時間「ZOOM」、「GOOGLE CLASSROOM」、「ECLASS」等網上學習平台熱鬧起來。為求做到「停課不停學」，教學彷彿在一「疫」之間變得高端起來。停課期間，除了學科知識，學校還須為學生及家長們籌劃甚麼呢？

中一級陳同學回校領取口罩時說：「家中口罩不多，街上口罩又貴又難 買，幸好學校派發口罩，雖然數量不多，但也能一解即時之 需！」(九龍三育中學圖片)

「炎」中有愛 學校贈免費口罩

位處太子區，有七十年歷史的九龍三育中學，在疫情中仍秉持「關愛學生」的宗旨在三月初舉辦「炎中有愛 齊心抗疫」 活動，為全校學生免費派發口罩。

王頌恩校長表示自從1月25日教育局宣布延長農曆年假開始，學校立刻啓動危機小組，開會商

討各類安排。「由於學校不少同學都來自基層家庭，學生的心身健康，比任何事都重要。」王校長

一錘定音，決定把工作重點放在學生安全及情緒健康上，四處張羅抗疫物資及製作關愛短片，讓學

生在抗疫中仍能感受學校的關懷。王校長指出在「一罩難求」的環境下，學校幾經波折，最終覓得

有心人捐出口罩，終能趕及三月初為全體學生派贈每人兩包外科口罩，並附上教師自己設計的打氣

心意卡，盼為學生加添一份關懷暖意。

口罩互贈 培育互助精神

基於「全人教育」的方針，學校除了關懷學生需要之外，對於品德教育也很重視。學校藉著贈送口罩活動，也從中引導學生明白「爭不足、分有餘」的道理，鼓勵學生獲贈口罩的同時，也可將多出的口罩轉贈有需要之親朋鄰舍，發揮友愛他人、互助互濟的精神。

製作短片 師生疫境同行

三育老師們在停課期間也無忘班級經營，班主任不時撥打慰問電話、發班群信息，務求與家長、學生保持緊密聯繫。考慮到學生的情緒健康，老師們更自發製作「KSY SING SING聲」抗疫短片，教授正確的防疫知識，同時也希望三育同學仔感受老師們的關心，大家齊心抗疫。另外，王校長更親自寫下一封「給中六同學的信」及動員任教畢業班之老師拍製鼓勵短片，藉此勉勵文憑試考生逆境自強，學校、老師們會全力支援，為他們打氣祝福。

王校長表示：「一下子要學生由傳統課堂轉變至網上學習，對教師、學生及家長也是需要適應期，對學生更是一項大挑戰。故此我們的團隊決定以循序漸進的方式，分階段引入網上學習。」

學校首要做的是要求各科靈活统整課程，不能為「趕進度」而硬塞功課。繼而開展第一階段，以GOOGLE DRIVE 形式發放學習材料，讓學生慢慢適應網上學習的方式。第二階段則讓老師們為各班開設GOOGLE CLASSROOM，按班情發放合宜的教學短片及功課，並適時回饋學生，以增加師生間的互動。最後階段則增設實時網上導修課，讓同學可直接獲得老師的指導，解決學習上的困難；老師當然也趁機噓寒問暖，跟同學聊聊天，不失為對同學有效的支援。

問到停課期間，如何追收學生功課？王校長回答：「學生畢竟是小朋友，在這段期間少不免會怠慢點，也是不難理解的!與其追收他們功課，倒不如我們以正向教育的方式鼓勵同學們努力學習。」於是學校輔導組在停課期間，進行「天使行動」活動，寄出鼓勵信件給家長，一方面表揚同學的勤學態度及課業表現，另一方面也提醒同學繼續努力。這樣除了讓家長了解子女學習表現外，也希望家長一起讚賞學生，或給予學生支持鼓勵。這比起單方面的追功課，成效更相得益彰。

另外，考慮到基層學生可能面對電腦硬件或軟件不足等問題，學校也善用外間資源，在一星期內已安排派發免費流動數據卡及借用電腦設備給同學，讓同學不用因硬件因素而耽延學習。

與時並進 大力推動STEM教育

近年，九龍三育中學亦緊貼教育發展趨勢，大力推動STEM教育，舉辦STEM學會、模型船製作、航拍比賽及STEM 開放日等等大小不同型式的活動。值得一提的是該校更積極推動學生參與大專院校的STEM活動，例如香港城市大學物理系之「全息圖工作坊」、理工大學「產品設計比賽」等。一連串的活動不但能豐富學生科普知識之餘，亦能開拓學生視野及創意思維。

其中在理工大學「產品設計比賽」中，同學更獲得高中組優異獎。參與的三位同學發揮自身創意，結合所學的編寫程式、鐳射切割及立體打印技術，製作了「自動壓縮垃圾箱」，並向評審介紹作品。

近年，測量學的技術發展迅速，學校與香港理工大學土地測量與地理資訊系合作，讓學生有機會在大學實驗室上課，嘗試使用高階專業航拍儀器收集數據，製作三維模型。他們在大學導師帶領下，收集校園所在的地理資訊數據，並作定位測量，得出初中部校舍及教堂之三維圖檔及數據，並透過立體打印技術，把學校初中部的校舍立體模型呈現出來。王校長表示學校未來亦會繼續朝著STEM方向發展，舉辦更多科普活動，發掘學生多元的才能，帶領學生與時代接軌。

（內容由九龍三育中學提供）

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