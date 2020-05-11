【校園天地】香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校「為醫護加油」

全球新冠肺炎肆虐，人人戴上口罩仿佛連笑容也給覆蓋掉了。 香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校為發放正能量，號召全校學生創作心意卡，以感謝前線醫護團隊努力。

梁校長代表學校對醫護表達心聲。(香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校圖片)

「為醫護加油」 彰顯校園欣賞文化

為了表達對醫護人員的謝意，學校推出「為醫護加油」活動，召集全體學生創作心意卡，致送給醫護人員。同學們非常踴躍參與，創作出不少優秀的作品。除了平面作品，有學生及家長也以影片形式用溫暖語句表達對醫護的關懷「守護香港，加油！」「各位醫護人員，加油！」句子雖短，但同學們的心聲盡訴其中。負責是次活動的視藝科科主任黃敏婷老師表示：「從提出為醫護人員打氣繪畫、收集學生的作品、到剪輯成 短片 ，只用了大概兩周的時間，最後成果也十分鼓舞人心。最令人感到意外的是我們的正能量甚至影響到其他非本校的學生也向我們主動投稿參與。學校會把心意卡送到各區醫院，希望同學們的心意能夠傳遞到醫護人員處為他們打打氣。」梁永湛校長指出：「學校近年致力發展欣賞文化，希望鼓勵學生多欣賞自己和别人，就像是次活動中，我們會讓學生知道他們年紀雖小，但在抗疫路上他們的參與也是很重要的，大家也可以為抗疫出一分力。而創作心意卡將正能量帶給醫護人員，亦是欣賞別人的一種表達，彰顯校園欣賞文化。」

梁校長代表學校向醫護表達心聲

各位醫護人員：「謹代表全校師生送上感謝和祝福！現附上一段本校製作的短片及心意卡，多謝您們無私的付出和貢獻，守護香港，讓生命得以延續，傷痛得以舒緩，心靈得以平復。您們的付出，讓香港這片土地倍添溫暖。願小小的祝福與衷心的感謝能為你們打氣，願您們和家人都平安快樂！我們會盡力做好防疫衞生措施，配合您們。我們齊齊加油吧！」

（內容由香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校提供）

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