【校園天地】疫情下  心連心　師生互勉關愛滿溢

新冠肺炎疫情下，全港中小學丶幼稚園及特殊學校因為疫情至今停課已超過兩個月，學校是同學們的另一個家；老師們是同學們的家人，老師及同學們面對分離，總是令人感到難過。博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校於停課期間推出《任安達人心連心系列》，在抗疫停課期間，透過這個特輯打破停課阻隔，把師生的心連繫起來。

鄭任安夫人學校於停課期間推出《任安達人心連心系列》，包括有《心繋於你》、《齊心運動》及《心弦旋律》。在停課期間，雖然老師與同學少了交流的機會，但心連心系列的出現，卻拉近了師生的關係，同學了解到老師的日常及感受到老師的關愛。

《心繫於你》表達出老師對學生的關愛之情，片段中介紹老師在停課期間，用心製作教學材料及家課的情形，這些情景同學們一直都很好奇，同學們知道老師的認真和努力，更珍惜老師們為自己的付出。老師們除了關顧同學在學習上的需要外，校長、副校長及老師們在影片上也表達對同學的關心，片段中老師們跟同學説出心底話，鼓勵同學要忍耐和積極，更問候家長及同學們，當中更有一位老師抱著自己剛出世的小寶貝與同學見面，感動萬分。停課並沒有把師生關係破壞，相反卻心連心，感情更深厚起來。

(博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校圖片)

《齊心運動》是老師們關顧同學在停課期間的健康，片段中由校監、校長及體育科老師在校園的操場教導同學做各項的伸展運動，增強抵抗力。同學每天與熟悉面孔一同在校園的操場、球場、緩跑徑上做運動，猶如置身於校園之中呢！

還有《心弦旋律》，片段中校監黃啟泰先生鼓勵同學在停課期間可多聽音樂，美妙的旋律可以洗滴心靈，穩定情緒，有助提高免疫力，多位老師們憑一曲《夢想號飛航》鼓勵同學停課期間要保持正面樂觀，心境開朗。歌詞中「你與我擁有青春拼勁，向世界高處發亮和燃燒，從來無懼怕那路途困倦，齊步往前挑戰⋯⋯」確實令同學充滿希望，同學表示在家中不時會與片段中的老師們一起唱著這首歌，家長們也禁不住與同學們一起唱出這份「任安精神」。

（內容由博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校提供）

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