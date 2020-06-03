【校園天地】 圓玄三中消毒塗層迎復課 全面措施上下一心保健康

新型冠狀病毒的疫情在香港稍為退卻，全港中三至中五學生將於五月二十七日率先復課，為確保復課後校園衛生，香港道教聯合會圓玄學院第三中學早前進行復課防疫特別會議，並制定了一系列針對措施，更進行演習及其他準備，包括：全校消毒清潔及噴洒消毒塗層、關愛電話詢問學生身體狀況、校內特別防疫措施及向學生推行防疫公民教育等等，務求避免病毒在校園傳播，確保師生的健康。

老師進行復課防疫特別會議，制定了一系列針對措施。(香港道教聯合會圓玄學院第三中學圖片)

學校全面大型清潔 額外噴洒消毒塗層

學校於復課前，工友多次為全校進行清潔消毒，以保障師生及所有職員的健康。另外，學校特意外聘消毒塗層公司，在復課前為校舍所有房間、特別室、走廊及梯間噴上消毒層塗作保護，有關消毒塗層可有效維持三個月，確保同學的健康。

學校為復課日學生進入校園的安排進行演習，做好準備。

關愛電話表慰問 了解學生身與心

學校在復課前會再次由班主任致電學生及家長，關心及慰問其最新情況，如：現時心情如何？個人的健康狀況如何？是否曾確診？是否曾密切接觸其他確診病人？是否曾因任何疫情的原因而被隔離？是否曾在復課前14天內到過香港以外的地方？並提醒學生回校前要填妥及交回健康申報表。

進入校門全面消毒 體溫探測防患未然

所有老師、學生及職員於回校時必須踏上消毒地毯以消毒雙鞋，同時工友亦會噴消毒酒精協助其消毒雙手；所有回校人士必須在離家回校前及抵達學校時量度體溫，另外在進入學校大門時亦須經過紅外線體溫探測儀器量度體溫，如體溫高於攝氏37.5度或身體不適者，校方會要求其回家休息並盡快求醫，以確保進入校園的所有人士，都是已清毒及合符健康水平。

保護口罩人人戴 防疫小包個個派

學校在校園內要求所有學生、教師、職員及訪客必須佩戴口罩。學校在復課第一天會向所有學生派發一個「防疫小包」，內含10個外科口罩、1枝酒精消毒搓手液及1個口罩收納夾。學校準備了超過一萬個口罩，如有學生需要，可向學校申請再領取額外的口罩。班主任亦會主動留意班中的學生是否需要額外支援，並提醒所有同學必須勤洗手，保持個人衞生。

課室特別措施 減低傳播風險

為確保學生在課室保持適當社交距離，學生的座位會單行排列，盡用課室空間，讓座位之間的距離擴至最大。一些較多學生上課的課堂會安排到大型演講室上課，學生分隔就座。如學生有少許咳嗽情況，老師會安排特別位置及使用屏風，減低傳播風險。課室如開啟冷氣，會同時開啟窗戶，以確保空氣流通。所有課室都會擺放消毒搓手液，供學生及老師使用。放學後，工友會使用稀釋漂白水全面清潔所有課室。

特別室特設間隔 師生上課更安心

為進一步減低傳播風險，學校為特別室（包括：縫紉室、視藝室、圖書館、實驗室及部份電腦室）、教師「枱與枱中間」、「背對背」及「側對背」的座位中間加設防飛沫膠板或膠片。另外，學校會提供消毒濕紙巾，供學生使用共用的器具時先自行消毒清潔，減少感染風險。

小食部推防疫安排 預購食物安全快捷

學校特別安排學生於不同小息分流進入小食部進食，第一節(中一至中三)，第二節(中四至中五)。而小食部亦會有特別的佈置安排，只安排椅子，並分開一定距離擺放，避免學生聚集及在進食時因傾談而導致飛沫傳播。同時，學校飲水機將會停止使用，以降低感染風險。此外，為免學生人群聚集，小食部設有「預售服務」，減少學生因在小息時排隊等候購買食物而長時間近距離接觸。學生只需在回校時到小食部預購食物，小息時便可以在特設專線快捷地領取食物，減少聚集。

+ 3 + 2

合適調整時間表 減少不必要聚集

復課後學校將實施半日制上課，上學時間提早至上午八時正，而每堂教學時間縮短至二十五分鐘，放學時間亦提早至下午一時十五分。全日共有兩節小息，學生分流到小食部，以免人群聚集。而學校將所有早會及週會改於課室以中央廣播或校園電視台方式進行，減少不必要聚集，降低感染風險。

特別安排教師飯堂 教員室將禁止進食

為減少感染機會，教員室及校務處內禁止進食。如要進食，可前往活動中心。而地下活動中心會設有枱及椅供老師及職員進食。進食時會避免交談及於進食後立即佩戴口罩。同事如需交談（不論公事或閒談），均需須離開活動中心，避免影響其他同事進食。

公民教育盡責任 愛己愛港愛家人

學校深信，防疫措施再好，也需要所有師生的支持及盡責執行，因此在停課期間，學校一宜善用網上實時班主任課教導及鼓勵學生建立愛己愛人的精神，一方面注意個人衞生，避免感染疫症；另一方面盡己所能，協助、關懷和鼓勵有需要幫助的人，例如將有餘的口罩分給有急切需要的同學等。學校在復課後會即時利用公民教育課進行「佩戴口罩的重要性─愛己愛人講座」強化學生價值及責任感。

（內容由香港道教聯合會圓玄學院第三中學提供）

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