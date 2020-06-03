【校園天地】樂善堂梁銶琚學校（分校） 課堂多元 學生熱愛學習

在停課期間,樂善堂梁銶琚學校（分校）老師為學生提供有趣多元的實時課堂。除了於上午時段為學生提供中、英、數、常等常規Zoom課堂外，還於下午增設特別的多元學習課堂，譬如「健身樂」、「停課不停STEM」和「圖書課」等，以提升學生的學習興趣､照顧學生不同的學習需要及身心發展。

(樂善堂梁銶琚學校（分校） 圖片)

「健身樂」課堂

在漫長的停課期間, 學生終日待在家裏, 運動量大減, 體能難免下降。 為此，體育老師們設計了「健身樂」的課堂，為學生提供適合在家居進行的簡易運動。例如一些基本的體操動作， 鼓勵他們在防疫期間保持運動。在「健身樂」課堂中, 老師和學生一起練習，如果學生的姿勢不正確， 老師可以即時指正， 減低學生受傷的機會。有老師的聲音導航，與同學們一起運動，比起獨個兒運動愉快得多。

「停課不停STEM」課堂

「停課不停STEM」的課堂中，老師會教授家中也可進行的科學實驗，家長及學生可以在老師的視訊展示下同步進行實驗。在水的科學實驗中, 師生一同探討水的表面張力與生物及至船隻結構的關係。學生會先挑戰如何令萬字夾浮在水上的難題，明白表面張力的物理現象。透過將家中常見的現象與大自然和現今科技掛鉤，鼓勵學生於疫情間透過觀察日常生活所得，激發天馬行空的創意，嘗試創造新想法和新事物。

圖書課

在圖書課中，老師和學生一起閱讀不同的圖書，學生可以向老師提問和分享，推測故事的情節及推介其他相關的圖書。例如老師在圖書課中推介一本AR動物圖書，低年級學生看到屏幕中立體浮現的動物，均嘖嘖稱奇。

合唱團課堂

除了以上課堂外，還有由校外導師主持的課堂讓學生參與。例如合唱團的導師會以小組形式為學生提供課堂。導師們可以通過實時互動, 瞭解學生的表現，從而提供個別的指導。參與的學生可透過網上課堂享受學習音樂的樂趣。透過導師們預先錄製的教學影片，學生可以在家練習一些歌唱技巧，為復課後的演出作好準備。

盼望疫情過去後，校長及老師們在學校門前迎接一個個身心健康，熱愛學習的學生。

（內容由樂善堂梁銶琚學校（分校）提供）

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