【校園天地】郭怡雅神父紀念學校　創意打造新型紙包回收機

學生的想像和創造力是無窮無盡的。郭怡雅神父紀念學校的學生打算研發一部能自動將紙包飲品盒裁剪、清洗和吹乾的回收機，加快紙包飲品盒的回收程序。

學生動手試試紙包飲品盒回收前的處理程序。(郭怡雅神父紀念學校圖片)

郭怡雅神父紀念學校一向致力培養學生的創新思維、解難能力，本學年更參加了「啟夢者計劃」（Dreamstarter），讓學生走出課室，探索社區正面對的難題，設計一個「夢想計劃」。在「尋夢」的過程中，學生會運用創新思維解決問題，並在網上平台眾籌資源和資金，迎難而上，實現夢想。

學生在台上介紹「洗剪吹回收機」，以籌募資金和資源。(郭怡雅神父紀念學校圖片)

由十三名三年級學生組成的「紙包洗剪吹」小組時刻關注環保議題。在日常生活中，他們發現回收紙包飲品盒需經過繁複的程序──人們要先剪開紙包飲品盒，清洗乾淨，待它乾透才能放入回收箱。由於回收過程相當耗時，所以學生希望研發一部「紙包洗剪吹機」。人們只要將紙包飲品放入機器，機器就會自動將飲品盒裁剪、清洗和吹乾，使紙包飲品回收更方便簡單，提升大眾回收飲品盒的意慾。

學生的初步構思。(郭怡雅神父紀念學校圖片)

學生的初步構思。(郭怡雅神父紀念學校圖片)

「紙包洗剪吹」小組的眾籌網已超過九千點撃率，暫時籌得約七千多港元。雖然現時因疫情影響而停課，但學生並沒有因此而中止計劃，現正籌備在網上拍攝影片，尋找相關的專業人士，協助研發這部新型紙包飲品回收機。如欲了解郭怡雅神父紀念學校的夢想項目或給予支持，歡迎瀏覽以下連結

https://www.collaction.hk/hackathon/home/45/

（內容由郭怡雅神父紀念學校提供）

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