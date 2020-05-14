【校園天地】聖公會主風小學DreamStarter啟夢者計劃

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聖公會主風小學本年度與DreamStarter Limited合作，讓約一百名小四至小六年級學生，於星期五活動課時段，參與DreamStarter啟夢者計劃。學生共分成10組「主風夢想號」，他們透過一個體驗式的尋夢之旅，由本校老師帶領學生探索他們身邊或社區上的問題，通過不同的任務包，讓學生明白及了解當中的困難，從而啟發同學發揮創意及邏輯思維，想像並實踐不同的解難方法來改善社區環境與居民生活。

海洋生態環境工作坊。(聖公會主風小學圖片)

全學年學生透過不同類形的遊戲，學習與組員群策群力，接受不同的挑戰。校方亦運用DreamStarter Lite的課程，為學生安排多元化的學習經歷，如：「邂逅海洋生物---海洋公園工作坊」、「奇妙發光磚---超正向教育之旅」、「AI 實驗室智能辨識/AI遊戲」、「BBC Micro:bit編程及物聯網工作坊」、「Micro:bit製作智能家具」及「Micro:bit環保實驗室」等，通過親身經歷，同學掌握了不少在日常課堂以外的知識及技能，啟發多角度思考，並培養創意及解難能力。

團隊合作解難遊戲。(聖公會主風小學圖片)

四年級「主風夢想號」成員實地考察海洋公園，近距離接觸海洋生物如：海星、海參、海豚等。同學用一雙雙溫柔的手觸摸這些珍貴的海洋生物，再通過飼養員的講解，讓他們更能以同理心，體會海洋生物所面對的困難，從而深入了解人類的行為對牠們生態環境的影響。

五、六年級「主風夢想號」成員化身超級小工匠，運用Micro:bit編程技巧，創作切合受眾需要的智能傢具。「書香新世代」組員希望通過收集校內不同年級同學家中的已閱圖書，然後製作智能傢具配合編程技巧，通過互聯網作「紀錄」及「放漂」，達至不浪費之餘，亦鼓勵全校同學閱讀，令書本能廣泛流傳。

此外，部份五、六年級「主風夢想號」成員運用「奇妙發光磚」，發揮無限創意。當中「追夢七子」成員希望照顧區內長者的心靈健康，他們會運用不同技術，製作發光小樂器，為區內長者演奏，帶給他們歡樂。另一組「智慧老友記」更希望運用AI系統，設計一台具備聲控及形象辨識的AI智能機械人，通過預設功能，每天與長者傾談，通過記錄，了解長者的情緒變化。是次寶貴的「服務」學習，同學不但學會自我管理，更能服務社區內有需要的人，為社會作出貢獻。

「主風夢想號」10組成員包括：「廢紙獸的友伴」、「書香新世代」、「追夢七子」、「智慧老友記」、「《塑》走垃圾智能器」、「SK TOOL(Soap for Kitchen)」、「《廢》《清》挑戰站」、「老友記，有覺好瞓」、「Trash Hunter」及「社區服務小匠」，通過是次計劃，我們希望學生運用創新思維為社區帶來改變，從中學習企業家精神，凡事懷著信心解決問題，迎接未來的挑戰。

（內容由聖公會主風小學提供）

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