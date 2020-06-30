新冠肺炎｜鍾南山：若無防疫措施介入　北京確診者或高達20萬

全國新冠肺炎疫情仍然嚴竣，當中北京新發地批發市場群組累計超過300人，國家衛生健康委員會高級別專家組組長鍾南山今天（30日）在一個網上論壇指出，有研究推算，若當地政府無推行防疫措施介入，北京的確診者可以高達20萬。 另外，美籍華裔科學家何大一在同一個論壇指，新冠肺炎患者病情愈嚴重，身體的抗體反應愈厲害，他又指，全球已有17個疫苗研究進入人體測試，他預計疫苗都可引起抗體反應，但有抗體是否等同有免疫力，抗體反應是否能維持長時間，則仍是未知之數。

▼北京疫情▼

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鍾南山、何大一、港府抗疫專家顧問團成員袁國勇、香港大學李嘉誠醫學院院長梁卓偉今天出席香港科學院舉辦的「2019冠狀病毒病網上研討會」。鍾南山開場發言先稱讚香港在抗疫上做得不錯，死亡率不高。北京新發地市場群組至今已累計有超過300人，內地政府在疫情開始爆發後，實行「社區封閉式管理」等防疫政策，鍾南山引述蘭州大學一項研究指，若完全無防疫措施介入，北京的確診者可以高達20萬人。

他又稱，目前在臨床上見到連花清瘟膠囊和「血必淨」針劑都較有效改善病情。連花清瘟膠囊可令患者康復得更好及更快，但對嚴重病人暫不見功效；而血必淨則可促進身體循環系統，較適合嚴重病人。他稱，臨床上見到兩種中藥有效，但仍需更多研究，以獲取實證數據。

鍾南山指出，有研究推算，若內地政府無推行防疫措施介入，北京的確診者可以高達20萬。 (網上片段截圖)

何大一表示，全球已有17個疫苗研究進入人體測試階段，他預計疫苗都可引起抗體反應，但有抗體是否等同有免疫力，抗體反應是否能維持長時間，疫苗何時可廣泛使用等，則仍是未知之數。

美國在公共衛生方面做得有如第三世界國家

何大一認為，美國在公共衛生方面做得有如第三世界國家般差劣，現時確診數字現反彈，問與會者對美國表現差勁原因的看法。袁國勇回應指，最關鍵是美國人必須先承認疫症是一個問題，並需信服戴口罩有助疫情，才能令疫情有所改善。