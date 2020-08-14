姊弟戀風筒虐男案｜女被告找醫生為事主撰報告　指對方焦慮自殘

曾任保險經紀女子，與年輕她7歲的IT男友相戀期間，涉以風筒吹下體等多種方式向男友施虐，案件早前在區域法院審訊，控辯雙方律師今(14日)作結案陳辭，女被告的代表律師引述被告為事主索取的精神科報告，指事主出現精神問題及焦慮症狀，有關問題或令他作出自殘的行為，控方亦提醒法庭，指撰寫該報告的醫生，其實是卻沒有與事主會面過，認為該報告並無參考價值。法官把案押後至9月25日裁決。

女被告麥凱晴（39歲），事發時任職保險經紀，被控於2018年5月至8月29日在跑馬地一單位內5度襲擊及惡意傷害男事主X。

事主在關係上猶如被愛囚禁

主控官先作陳辭，他指現年32歲的男事主X，與被告的相戀是他一生人的第一次戀愛，他在關係中屬被動、溫和及弱勢的一方，他本以為二人可共諧連理，但卻演變成暴力對待，他也沒經驗應如何處理，主控官形容，事主在這段不健康的關係中，幾乎沒「話事權」，猶如被愛囚禁。對於辯方質疑為何X沒有主動求助，控方反駁：若被告才是合理正常的一方，何解她見X自殘，也不替他尋求協助？並一再重申，事主X的證供可信、一致。

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辯方質疑未證風筒可造成傷勢

辯方則反駁稱，本案涉及一對一證供的情況，X是個聰明的男性，他在大學是計算機科學的一級榮譽畢業生，質疑他為何想不到如何當時處理情況、保護自己或求醫。辯方又質疑，被告難以一手抓著事主的下體，一手用風筒吹傷其下體，以常理推論，在這情況下，風筒只會吹到被告的手，而非X的下體。再者，控方從未測試涉案風筒是否能灼出事主下體的傷勢。

有醫生指傷勢可能是X自殘所致

辯方又指，精神科報告顯示，X出現精神問題及焦慮症狀，這或許令他作出自殘行為，精神科醫生又觀察過X傷勢的圖片，認為傷勢有可能是X自己造成。至於X指控遭被告咬傷的部份，控方從沒提供相關醫療報告作證明。

但該醫生未見過事主

主控官則指，辯方在審訊前為X索取的精神科報告，實無參考價值，因為該精神科醫生卻未有與X會面，內容只屬意見，沒有證據支持，相反控方為X索取的精神科報告，卻顯示X並無出現任何精神問題。

事主早前供稱，被告曾用風筒吹他下體至出水泡，又曾用熱水燙他，及以不同方式打他。

案件編號：DCCC1193/2018