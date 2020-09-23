【校園天地】看得見的關心---金錢村何東學校復課第一天

九月二十三日，一個平凡的日子，但對於很多學校和學生來說，卻是既期待又擔心的一天，迎來真正的「開學日」。金錢村何東學校為了這一天，特意為同學做了很多預備功夫，讓同學盡快適應面授課堂，感受學校大家庭的溫暖。

(金錢村何東學校圖片)

鼓勵家長送孩子上學一場疫症，不單打亂了孩子這一年的學習步伐，長期留家抗疫更令他們難以適應開學後的生活轉變。



今天，除了一年級同學第一次正式踏足小學校園上課，其實自二月開始，疫情時重時輕，時緩時急，特別是部分中港家庭的孩子，自年初，一直沒有回來學校，他們極需要成年人的關心和鼓勵，所以學校鼓勵家長送孩子上學，讓家長與孩子進入校園，一起迎接這一天。

(金錢村何東學校圖片)

關愛學生



學生在長時間停課後需要時間重新適應校園生活，學生不穩的情緒，難以專注課堂學習、處理課業和自理亦可能受影響。學校特意調適了上課時間表，讓同學慢慢適應；而訓輔組特意提醒教師應給予學生多一點的包容、多一點的關心，並按需要調節對他們學習和行為上的要求。開學第一天，學校更安排老師在校門附近的路上迎接同學回來。

調適課程



由於網上學習較難即時評估個別學生的學習進度，故此在恢復面授課堂後，各科都按需要作出課程調適或剪裁。老師在教學銜接上，先跟進學生網課學習面對的困難並鞏固所學，後重新建立學生的學習習慣，再迎接新的學習內容。

送上開學防疫包



學校在停課期間除了不斷地尋找資源，為學生家庭提供經濟、防疫物資、電腦設備、上網數據的支援外，學校老師會定時與學生及家長聯絡，了解他們學習情況之餘，也關心他們的身心靈需要；復課後，學校為每個同學預備了一個防疫面罩、口罩和其他防疫物資，照顧學生的需要。

金錢村何東學校恢復面授課堂第一天，悉心照顧學生的需要，讓看得見、感受到的關心，延續每一天。

（內容由金錢村何東學校提供）

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