【校園天地】港澳信義會明道全港首間小學奪兩項國際發明金獎

港澳信義會明道小學一直以來積極推動全校師生的創新發明精神，繼去年運用micro:bit於「全港小學創新科技大賽」獲「最佳創意大獎」，及以「123紅綠燈」的編程遊戲在「第22屆常識百搭」小學STEM比賽榮獲「傑出獎」和最高榮譽的「評判大獎」後，今年同學首戰歐洲盃(EUROINVENT) 和加拿大(International Invention Innovation Competition in Canada (iCAN)國際創新發明大賽，結果憑「AI人工智能拐杖」的發明脫穎而出，在超過31個國家、超過250隊國際隊伍對手和超過1000件發明項目中，成為全港首間能同時奪得兩項金獎的小學，為港爭光。

研發「AI人工智能拐杖」

小小年紀也可以大有作為！在全球防疫行動下，避免生病，遠離病毒，清潔雙手都非常重要，特別是經常要手持拐杖的老人家。為幫助這群老人，港澳信義會明道小學的同學在獲林氏基金的獎學金及在香港教育大學及科學園生物科技公司的協助下，成功共同研發了一支「AI人工智能拐杖」。透過「光觸媒」、「紫外線」的技術，再配上空氣清新機與能接駁大數據的顯示屏，讓這支智能拐杖能進行自動消毒和按需要發放負離子，使空氣清新，令行動不便的老人受惠。

參與設計和研發的同學，異口同聲表示很喜歡STEM（科學、技術、工程及數學）課堂。在進行不同的專題研習時，他們會在生活中得到靈感，刺激他們尋求解決問題的方法，從而嘗試利用創新科技發展出不同的方案，令他們更懂得多方面思考及擴闊世界觀。今年由於疫情緣故，未能親身前往海外比賽場地參加比賽，對於只能用線上形式參與而略感可惜，但他們仍會繼續發明不同的產品，去幫助有需要的人。

港澳信義會明道小學「AI人工智能拐杖」發明品的研發過程及成果。(港澳信義會明道小學圖片)

（內容由港澳信義會明道小學提供）

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