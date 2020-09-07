【校園天地】後隔離時代 「網台式教學」推進學習新常態

社會新聞
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在疫情反覆的後隔離時代,網上教學顯然已不再是因應特定情況所作的緊急措施,這已成為所有學校必須面對的新課題。香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校梁俊傑校長分享網上授課的新常態。

上學年,學校「網上學習三部曲」取得成效,從單向錄影教材,為學生的學習打好基礎,發展至百人聯課與分班小組討論的實時網課,以照顧學生學習多樣性及促進自學。在新學年,學校持續研究教學策略,採取「網台式教學」,注重課堂上各班老師的聯繫,即時優化全級學與教。

網台式教學 完善規劃學與教

在新學年,同學在網上面對新老師、新同學和學習新課程,為此,學校推行「班本經營」網課,老師與同學有緊密聯繫,令老師更易掌握同學的學習情況。而課程設計以「學生為本」,學習時間的編排以「不追趕課程,不壓縮課時,不劃一表現」為原則,靈活重組課時,全面照顧學生學習多樣性。

學校每天進行全級實時「網台式教學」,將原有的課程進度重新編寫,共同備課。老師並不是「單打獨鬥」,網台式教學的核心是協同合作教學,尤其在臨場「上陣」時,各班老師同場進行「班本經營」課堂的同時,班與班之間亦作緊密聯繫,希望將學生在課堂上遇到的學習難題,即時傳遞給同場其他老師,令老師對全級學生的學習情況一目了然,能即時改變教學策略,減少網課與面授的差距。

線上學習支援 提升學習效益

功課是教學的延續,是同學學習成效的考驗,亦是溫習所學,因此,學校為協助同學處理功課問題,特設線上功課指導平台,每天由主科老師「坐鎮」,即時解答同學在功課上的問題,並給予回饋,鞏固學習。

梁校長表示網上課堂模式,必須思考施行的策略,並適時改進,不斷革新,才能提高課堂效益,有效提升學生的學習成效,如家長所言:學校的網上課完全不輸面授課。

（內容由香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校提供）

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