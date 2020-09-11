【校園天地】基督教香港信義會禾輋信義學校網上巡禮

下年度的小一入學申請即將開始，各位家長已為子女挑選心儀的小學作準備了嗎？

全新初小課程 讓孩子經歷不一樣的下午課堂

自2019-20年度開始，我校在小一的課程上進行革新，重新編排上課時間表。每天下午為「HEAD PROGRAMME」時段 (Health 心靈健康，English 活用英語，Arts 藝術發展，Discovery learning 多元探究) 。學生要透過活動經歷進行探究，使上午所學的課本知識得以鞏固、內化，並達到融會貫通的學習成效；另外，「上午靜態、下午動態」的學習模式更貼合小一學生的學習需要，學生學得快樂，便能提升學習動機，加強自我學習，促進學習成效。

本校定於2020年9月19日（星期六）舉行「禾信網上巡禮」講座，詳情如下： 時間：上午10時至11時 形式：透過網上YouTube進行直播 對象：幼稚園家長 內容：學校簡介及初小「HEAD PROGRAMME」課程

歡迎各幼稚園家長於9月17日 (四) 前網上報名，詳情刊登於宣傳簡報中。

(基督教信義會禾輋信義學校圖片)

（內容由港澳信義會明道小學提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com