【校園天地】福建中學附屬學校21-22年度入學　10月5日截止報名

社會新聞
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福建中學附屬學校21-22年度小一入學，將於10月5日截止報名。因應教育局早前宣布分階段恢復面授課堂及有見疫情有所緩和，本校決定復辦校園導賞活動。歡迎有意為子女申請2021-2022入讀本校小一的家長參加。

因應教育局早前宣布分階段恢復面授課堂及有見疫情有所緩和，本校決定復辦校園導賞活動。歡迎有意為子女申請2021-2022入讀本校小一的家長參加。詳情如下：


日期：由9月21日至10月9日期間 (星期一至五)
時段：(1)上午9:30-10:30  (2)上午10:45-11:45  (3)下午2:30-3:30 (4)下午3:45-4:45

「福附校園導賞報名表」報名連結：http://bit.ly/FSSAS_CampusTour

（福建中學附屬學校圖片）

注意事項：

是次活動安排於上課天內進行 (共4個時段) ；

全程約1小時內 (包括登記時間) ；

每團限最多12人；

家長須預先在網上登記，每名子女只限一位家長報名參加。如人數超過限額，名額會優先給予早前已報名參加7月份「課堂體驗日」之家長。

為確保本校學生、教職員及各訪客安全，家長需攜同確認電郵，並於登記處出示 閣下的身份証明文件及子女的手冊以確認身份。

進入校園前，家長須提交已完成的健康申報表 (表格會連同確認電郵送出)。

我們嚴格謹守各項防疫措施，所有訪客必須配戴口罩及用消毒搓手液清潔雙手，並須通過體溫監測及與他人保持社交距離等。

如家長出現特別情況(例：正接受隔離、屬密切接觸者、居住大廈有爆發個案等)，有發燒或出現呼吸道感染徵狀，請勿到校。

參觀期間請勿攝影及錄影。

如教育局宣布學校因惡劣天氣而停課，當日活動便自動取消，本校會嘗試於另一天補回。

有興趣報名之家長，請登入「福附校園導賞報名表」之連結並完成報名程序，本校會於導賞日前兩天透過確認電郵通知有關場次。

如有任何查詢，請致電2606 0670與本校職員聯絡。

（內容由福建中學附屬學校提供）
歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com

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