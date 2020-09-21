【校園天地】樂善堂梁銶琚學校（分校）獲國際傑出電子教學獎

自17/18年起，樂善堂梁銶琚學校（分校）已經連續4年成為教育局的資訊科技教育卓越中心，老師都擁有豐富的電子教學經驗。今年學校參加「國際傑出電子教學獎 19/20」，在英文科和常識科分別奪得金獎和銅獎。

(樂善堂梁銶琚學校（分校）圖片)

一年級的英文科老師憑「Fun Fun Learning During Class Suspension」奪得金獎，同時也獲頒電子學習抗疫特別獎。他們善用各種網上學習平台，促進學與教的效果。

一年級學生普遍專注力較弱，所以老師設計的教學短片都會以五分鐘為限。團隊特意選用了 Classkick 作為其中一個做功課的平台。老師直接把功課上載至平台，並附上聲音導航教導。學生遇到困難時，更可實時與老師互動，得到即時的回饋， 讓學生彷彿置身班房內。

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為了增強學生的學習興趣，課堂更特地加入遊戲元素，如 Kahoot、Quizlet 等， 讓學生從遊戲中鞏固所學嘅知識。老師又善用 Padlet 及Flipgrid 平台， 鼓勵學生拍攝唱歌及朗讀等短片， 然後於平台向其他同學分享。 學生都能發揮創意， 創作了不少有趣的短片，達到朋輩互相學習的效果。最令學生喜歡的，就是同學們可以給like，看誰的短片最受歡迎。老師也會把自己拍的短片跟學生分享，增加師生間的互動。

以上種種方法，大大加強了學生在疫情期間上網課時的學習動機。

(樂善堂梁銶琚學校（分校）圖片)

此外，英文科老師日常設計教案時，會以聽、說、讀、寫四個範疇為目標，全方位照顧學生的學習需要。例如老師為學校自編的校本筆記製作音頻， 讓學生在家中也可以多聽多唸。待學生唸熟後，他們也要自拍，把唸筆記的片段當作功課交給老師。因此，學生在疫情期間仍然能夠多說英語，不會因為生疏而少了自信。

另一方面，樂善堂梁銶琚學校（分校）的老師也憑《五年級常識科「光迷宮」教案》，於STEM 及計算思維教育範疇中奪得銅獎。

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（內容由樂善堂梁銶琚學校（分校）提供）



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