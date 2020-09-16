【校園天地】金錢村何東學校回應網課需要設「童真綜合課」

因應疫情持續，新學年，學生只能在家中透過網上學習，不少學校主要提供中、英、數主科學習。 金錢村何東學校本著「童真教育」為理念，設計了「童真綜合課」，回應網課學習的需要。

「童真綜合課」目的：



1. 讓學生學習多元化的學習內容

2. 照顧學生身心及情緒的需要

3. 讓學生開心，保持學習樂趣



以下是「童真綜合課」的學習範疇及內容：

每範疇各具特色，在品德教育，學生學習正面價值觀，學習及實踐良好品德；了解他人的需要，透過服務，培養關愛包容的精神；生命教育範疇，我們會關顧學生成長需要，學習生活自理技巧，懂得情緒管理的方法；抗疫期間，我們更加重視健康，加入運動元素，學生、家長和老師一同動起來「童來鬆一鬆」，學習正確的伸展動作，舒筋活絡，也可試試靜觀入定，提高集中力，時刻保持好狀態；至於生活百科，內容包羅萬有，從實用繩結、摺紙、自製手工書，到環保DIY、心理遊戲等。吃喝玩樂範疇，以有趣驚喜出發，希望學生從學習中感受到樂趣，務求視像教學期間，都能照顧孩子的全方位需要。

(金錢村何東學校圖片)

「童真綜合課」學習內容及教材由學校老師集體編製，網課上，老師還化身KOL，擔任網課主持人，我們一起走進何東學校，看看「童真綜合課」有些什麼好玩的……



「童真綜合課」活動：魔術遊戲

大家都看過魔術，無不驚歎魔術變幻莫測，有沒有想過人人都可以做魔術師？何東學校綜合課的魔術遊戲，老師帶領大家實踐夢想，不但能夠欣賞精彩的魔術表演，最重要是傳授同學魔術技巧，務求下課後人人皆是魔術師，還可以神氣活現地表演給家人欣賞，想起都心動呢！

(金錢村何東學校圖片)

「童真綜合課」活動：Cooking Kids



「媽媽，今晚我來煮飯！」如果你的孩子這樣和你說，你相信嗎？在何東，老師們個個化身抗疫廚神，帶領孩子發揮創意，學習用簡單的食材去製作有趣的食品，我們相信人人都可以是小廚神！

「童真綜合課」活動：即時大比拼



說到網上教學，大家想到的可能就是坐定定「睇片」學習，莫說是學生，連成年人的教師與家長，恐怕也不是樂事；有沒有想過網上教學都可以動起來？「童真綜合課」的「即時大比拼」活動，打破網課「悶」的形象，打破時空限制，老師化身古羅馬戰士，與遠方的學生大比拼，比拼的材料信手拈來，可以是雞蛋、波子棋、筷子、綠豆、蘋果和橙子，甚至是米缸的米、衣櫃的衣服……這些材料經過老師巧妙佈置安排都成了很好的學習材料，學生玩得樂而忘返！

學生在「童真綜合課」裏通過輕鬆、有趣的形式學會照顧自己，建立正面價值觀，開闊眼界，一舉三得。

（內容由金錢村何東學校提供）

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