【校園天地】世佛會觀自在幼兒學校 線上線下喜迎新歲(下)

為讓學生在家中也能感受新年的熱鬧氣氛，世佛會觀自在幼兒學校特意在新年前夕透過ZOOM的形式與學生進行「觀自在年宵市場」活動。學生透過直播觀看年宵市場開幕的盛況，當天由校長帶領打鑼打鼓，老師及校工姐姐舞獅助興，為活動揭開序幕，場面十分熱鬧。老師以視像方式帶領學生一同逛年宵攤位，認識每一攤位的特色及寓意。學生可以運用事先派發的模擬代幣「購買」心儀貨品，從而體驗買賣的過程及學習善用金錢。

當天的年宵攤位包括：「書中自有黃金屋」、「一團和氣」、「開心迎牛年」、「幸福揮春店」、「花開富貴」。此外，學校還有幸得到家長教師小組成員到校協助，主持「燈謎大會」的攤位，讓學生在線上即時猜燈謎，猜中燈謎的學生更可獲得「豐衣足食」袋一個，真是可喜可賀！