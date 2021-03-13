【校園天地】世佛會觀自在幼兒學校 線上線下喜迎新歲(下)

為讓學生在家中也能感受新年的熱鬧氣氛，世佛會觀自在幼兒學校特意在新年前夕透過ZOOM的形式與學生進行「觀自在年宵市場」活動。學生透過直播觀看年宵市場開幕的盛況，當天由校長帶領打鑼打鼓，老師及校工姐姐舞獅助興，為活動揭開序幕，場面十分熱鬧。老師以視像方式帶領學生一同逛年宵攤位，認識每一攤位的特色及寓意。學生可以運用事先派發的模擬代幣「購買」心儀貨品，從而體驗買賣的過程及學習善用金錢。
當天的年宵攤位包括：「書中自有黃金屋」、「一團和氣」、「開心迎牛年」、「幸福揮春店」、「花開富貴」。此外，學校還有幸得到家長教師小組成員到校協助，主持「燈謎大會」的攤位，讓學生在線上即時猜燈謎，猜中燈謎的學生更可獲得「豐衣足食」袋一個，真是可喜可賀！
「燈謎大會」
由家長教師小組成員與學生一同猜燈謎及拜年，向學生派發「豐衣足食」袋，寓意新一年福氣滿門！
「書中自有黃金屋」攤位售賣精選圖書，鼓勵學生多閱讀圖書、吸取知識，祝願學生在新的一年聰明伶俐！
「開心迎牛年」
攤位售賣精美毛公仔，祝願學生在自己揀選的公仔之陪伴下開心迎接牛年！
開心迎牛年。(世佛會觀自在幼兒學校圖片)
「幸福揮春店」
攤位售賣老師親手書寫的揮春及色彩繽紛的風車，祝願學生及家長新一年心想事成、「順風順水」！
幸福揮春店。(世佛會觀自在幼兒學校圖片)
「花開富貴」
攤位售賣老師親手製作的手工花，寓意「花開富貴」，祝願學生及家長新一年幸福快樂！
「一團和氣」
攤位售賣各式各樣的可愛氣球，寓意「一團和氣」，祝願學生及家人和和氣氣、開開心心迎新歲！
一團和氣。(世佛會觀自在幼兒學校圖片)
如欲了解更多世佛會觀自在幼兒學校的資料，歡迎從以下途徑聯絡學校。
世佛會觀自在幼兒學校
地 址︰新界屯門龍門居停車場1樓
電 話：24495008
傳 真：24495007
網 站：http://www.wfb.edu.hk/1/電 郵： wfban@netvigator.com
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（內容由世佛會觀自在幼兒學校提供）
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