【校園天地】推展弟子規課程 建立正確價值觀 體現中華文化

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-03-12 12:09

樂善堂梁黃蕙芳紀念學校以「仁、愛、勤、誠」為校訓，期望梁小學生除了有學識外，更要有良好的行為，正面積極的人生態度，擁有正向的價值觀。本校中文科近年來推展弟子規課程，透過學習朗讀顯淺易明的內容，教導學生與人相處、孝順父母、尊師重道、勤奮好學等道理。

弟子規課程分為六冊，分別以「孝順、兄友弟恭、自我管理、誠信、仁愛及勤奮好學」為主題。(樂善堂梁黃蕙芳紀念學校圖片)

跨科協作 知情行的結合

中文及普通話課時，老師會教導學生誦讀《弟子規》，並解釋當中義理。但更重要的是在日常生活中，如何讓學生把《弟子規》當中的義理實踐出來。故此，德育及及公民教育科運用生活化的題材，進一步整合，為學生提供全面、多元化及多角度的學習平台，讓他們藉討論、分享及反思，加深對正面價值觀和態度的認識。學校期望學生能透過經典的研讀，一方面提升語文能力，推廣中華文化，另一方面也能培養學生有正面積極的價值觀。

小朋友正在掃描二維碼，看動畫呢！(樂善堂梁黃蕙芳紀念學校圖片)

同學們正在朗讀弟子規。看！他們多麼認真呢！(樂善堂梁黃蕙芳紀念學校圖片)

同學們讀完後，可取得印章一個，儲滿5個印章後，就能取得奬品。(樂善堂梁黃蕙芳紀念學校圖片)

校本課程 生動活潑的滲入 從讀中感悟

為了進一步提升學生的學習興趣及自主學習的能力，學生在課餘的時間可利用書本上的二維碼觀看有關《弟子規》的動畫及聆聽歌曲，以有趣的方式讓學生深入理解弟子規當中的義理。此外，在小息時，普通話科會推行普通話朗讀《弟子規》獎勵計劃，鼓勵學生在課餘間多朗讀，從讀中感悟，同學都樂在其中。

為了提高學生學習中華文化的興趣，學生會在中文課及普通話課時或轉堂間由普通話朗讀大使帶領全班同學朗讀《弟子規》。本校更在課外活動時段成立了《弟子規》小組，學生跟着輕鬆的節奏，以讀誦的方式進行朗讀表演。透過熟讀經典名篇，培養學生對文字的敏銳觸覺和感悟能力，提升其文化素養。

在樓梯間張貼弟子規字句，營造正向的氛圍。(樂善堂梁黃蕙芳紀念學校圖片)

（內容由樂善堂梁黃蕙芳紀念學校提供）

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