【校園天地】港澳信義會明道小學­­­──網上直播遊學體驗

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-03-12 13:58

因疫情緣故，很多學校未能舉辦學校運動會、旅行及交流。港澳信義會明道小學早前舉辦了非一般的「網上陸運會」，今次再接再厲，與學生「走出香港，放眼世界」，參加由台灣觀光局及青少年海外交流中心合辦的「網上直播遊學體驗活動」。

現場及網上直播遊學體驗活動。(港澳信義會明道小學圖片)

今次活動，台灣觀光局安排了虛擬參觀考察（virtual field trip），現場直播台灣著名景點─阿里山。學生能在鏡頭下看到阿里山層疊翠綠的山林小徑，變化萬千的流雲飛瀑，彷彿親歷其境。當日還邀請了阿里山風景區茶旅達人─陳品璇小姐，帶學生到生力農場作「茶文化體驗」，認識阿里山茶製作過程及周圍環境，還現場直播「冰淇淋DIY」，透過專人的導賞及講解，讓學生大開眼界。

台灣觀光局施宗泓主任向同學講解具當地特色的小提燈。(港澳信義會明道小學圖片)

在每節活動間，安排了現場及網上互動形式的有獎問答遊戲，獎品豐富，有阿里山茶葉、咖啡禮盒及具當地特色的小禮物─小提燈，全校學生及家長可以一同參與，把當日氣氛推向高峰。當日學生也有機會與機構合作做小司儀，互動提問，令學生獲益良多。

陳群好校長代表學生領取奬品。(港澳信義會明道小學圖片)

「網上直播遊學體驗活動」能突破地域和交通限制，認識世界，探索世界大不同。此外，視像活動亦不受限於時間和經濟條件，讓學生體驗不同的學習經驗，開拓更擴闊視野。在疫情下為學生提供一個安心與外地交流的機會，讓學生有一個不一樣的「遊學體驗活動」。

港澳信義會明道小學網頁：http://www.hkmlc- mtps.edu.hk/

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（內容由港澳信義會明道小學提供）

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