【校園天地】香港學生輔助會小學師生共度「不一樣的中華文化日」

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-03-17 09:00

去年農曆新年，香港學生輔助會小學(下文為輔小)師生同慶賀新建圖書館的開幕，今年佳節適逢疫情的變幻莫測，以致師生未能歡聚。然而，疫情卻阻礙不了人心的連繫，有別於往年，輔小老師團隊悉心準備了「網上中華文化日」。活動當天，師生們都穿上賀年服飾，透過熒幕進行關於認識新年習俗的遊戲、製作賀年飾品和互相祝賀等，歡度這個「不一樣的中華文化日。」

寓學於樂，全方位認識中華文化

有別於去年的攤位形式，本年度老師除了精心製作了關於節日教育的短片，令學生從中認識春節的傳統習俗外，更在網上教室中進行小遊戲，包括把新年物品打馬賽克，讓學生競猜，並說出新年物品的意義，學生相當投入參與，暫且把疫情的影響拋諸腦後。此外，學生更需要在家中找出相應的新年物品，使學習生活化。最後，透過祝福語的競猜，師生從遊戲中互相祝賀，學習分享愛，不亦樂乎！

創意手作，喜氣洋洋

除了認識春節習俗，老師教導學生製作賀年飾品，佈置家居以增添喜氣。老師事先準備了三個賀年飾品製作短片，在課堂上由班主任親自教導學生一步步動手製作，發揮創意，創作屬於自己的賀年飾品，迎接辛丑年福牛的來臨，期望透過家居點綴，早日驅散疫情的陰霾，努力建設更溫馨的家。

彼此祝福，寄望共聚

中國人重視「情」。疫情期間，師生共聚學習和聯誼的機會均大大減少，為了加強彼此傳情達意的機會，中華文化日當天，老師指導學生製作電子賀卡，教育學生心存善念，抱持正面、樂觀和感恩的心面對逆境，學習關心自己和身邊的人，為他人送上祝福，明白到面對反覆的疫情，身邊的人少了，心中所惦掛的人卻愈來愈多，父母和師長的照顧和關懷從不減卻。我們更需要彼此珍惜，珍重每一天的時光，感恩仍擁有健康，期待相聚的那一天。

（香港學生輔助會小學圖片）

老師團隊賀歲短片，期望大家笑顏重現

校長和一眾老師們充滿正能量，拍攝賀歲短片，為大家送上祝福，末段更輯錄了不少「蝦碌」片段，家長和同學們看到校長和老師平日少見的輕鬆滑稽一面，均捧腹大笑，笑逐顏開，於疫情中稍為舒緩壓力，增添絲絲暖意。大家祈求疫情儘快徹底消失，一切回復正常。

（內容由香港學生輔助會小學提供）

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