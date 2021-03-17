【校園天地】樂善堂梁黃蕙芳紀念學校From coding to S.T.E.M.

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-03-17 09:00

樂善堂梁黃蕙芳紀念學校作為全港首十三間推行「賽馬會運算思維教育」計劃的種子學校，編程教育一直是學校的重點發展項目。學生在學習寫編寫程式的同時，亦結合不同學科的學習內容，讓編程活動變得更有意義。小四至小六的同學在電腦課學習編程知識後，會結合常識課題，進行專題研習，以科學、科技、數理知識和工程工藝為本，設計電腦或手機程式去解決問題。其中小六學生在電腦課學習製作「香港旅遊指南」手機應用程式後，會結合小六常識科中，有關中國歷史的學習內容，為絲路旅客設計「絲綢之路旅遊指南」，讓每一個梁小學生都能以編程結合學習內容，並轉化成實際應用。另外，小五學生亦會利用編程課所學知識，結合常識課題「認識太陽系」，設計介紹八大行星的手機程式。

小五編程課花絮

手機程式的首頁

除此之外，學校每年都會有STEM主題學習活動周，每級都會有不同主題，讓學生以科學、科技、數理知識和工程工藝為本，動手設計和製作科技產品。除此之外，本校亦將STEM和編程教育融合在其他科目的學習中，例如小五學生編寫「鋼琴程式」，讓小三學生在音樂課中使用，在未來的規劃中，亦會推展到其他科目，讓學生在編寫程式的同時，能體驗到編程的實用性和應用可能，使學生建立「數碼公民」的身份認同感，在面對智能化的未來，為學生提供更自信的知識裝備。

小四同學在STEM活動周進行分組匯報，介紹自主設計的科技作品

小六同學在STEM活動周以編程車學習編程循線任務

除了常規課程，本校亦着重科技尖子的拔尖培訓，每年都會參加多項與編程、物聯網科技和編程機械人相關的比賽，讓學生挑戰自我，發揮所長。過去數年在全港性公開賽和外地交流賽中，獲得多個獎項。在過去三年，多位畢業生都成為所屬中學的科技尖子，在中學階段繼續發揮梁校科技教育帶給他們的優勢。

（內容由樂善堂梁黃蕙芳紀念學校提供）

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